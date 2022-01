1 Der katholische Kindergarten St. Mauritius in Nordstetten wird wegen eines Corona-Ausbruchs ab Dienstag vorläufig geschlossen. Foto: Ganswind

Im katholischen Kindergarten St. Mauritius in Nordstetten sind über das Wochenende 14 Kinder von insgesamt rund 60 Kindern und drei von insgesamt 16 Mitarbeitern der Einrichtung per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Kirchenpfleger für die katholische Kirchengemeinde, Stefan Blank, im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte.















Horb-Nordstetten - Alle drei positiv auf das Coronavirus getestete Mitarbeiter sind Blank zu folge dreifach geimpft, also geboostert. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt werde der Kindergarten am Dienstag vorläufig geschlossen. "Wir haben die Eltern diesbezüglich bereits per Brief informiert und sie darum gebeten, nun ihre Kinder mittels PCR-Verfahren testen zu lassen, damit Sicherheit herrscht", sagt Blank.

Zeitraum der Schließung soll so kurz wie möglich sein

Am Mittwochabend wolle man in Absprache mit dem Gesundheitsamt dann entscheiden, "ob wir am Donnerstag eventuell schon wieder öffnen können", so Blank. "Wir werden jedenfalls versuchen, den Zeitraum, in der die Einrichtung geschlossen ist, so kurz wie möglich zu halten", betont Blank und fügt hinzu: "Ich hoffe jetzt, dass bei allen Infizierten der Verlauf mild ist und, dass sie bald wieder genesen. Das ist mein einziger Wunsch."