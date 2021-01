Corona-Ausbruch in Horber Heim Kritik von Angehörigen reißt nicht ab

Pflegekraft meldet sich

Eine Pflegekraft der Spitalstiftung meldet sich in einem Brief an unsere Zeitung zu Wort. Man arbeite derzeit unter schwersten Bedingungen und riskiere dabei die eigene Gesundheit. "Als Herzensangelegenheit pflegen, waschen, duschen und versorgen wir ihre Angehörigen acht bis zehn Stunden täglich in voller Schutzausrüstung. Unser Pflegeheim wurde so lange nicht von Corona heimgesucht, was ohne ein gut ausgearbeitetes und umgesetztes Hygienekonzept von allen Seiten sicherlich nicht möglich gewesen wäre."

Angehöriger in Sorge

In einem weiteren Fall meldet sich ein Angehöriger zu Wort. Es geht um seinen Vater. Den Fall schildert er so: Als er an Neujahr seinen Vater auf dem Zimmer anrief, habe er gemerkt, dass der sonst noch recht fitte Senior apathisch wirkte. Das Pflegeteam konnte Auffälligkeiten aber zunächst nicht bestätigen. Dem Sohn ließ das aber keine Ruhe. Er fuhr ins Pflegeheim und sah sich in seiner Einschätzung bestätigt. "Er war in keinem guten Zustand." Daraufhin wurde noch direkt vor Ort ein Corona-Schnelltest gemacht. Ergebnis: positiv. Der Sohn hatte weiterhin das Gefühl, dass es seinem Vater nicht gut geht. "Es wurde mir aber mitgeteilt, dass er in einem guten Zustand sei und auch im Gang herumlaufe. Das hat mich schon sehr gewundert, denn als Corona-Patient gehört man doch isoliert."

Vater im kritischen Zustand

Der Sohn bestand auf eine ärztliche Kontrolle, das Pflegeheim habe aber die zuständige Hausärztin nicht erreichen können. Der Angehörige nahm das dann selbst in die Hand und erreichte, dass eine Vertretung nach seinem Vater schaute. Da seien bereits weitere Tage vergangen. "Der behandelnde Arzt hat dann meinen Vater, der an einer Vorerkrankung leidet, sofort ins Krankenhaus einliefern lassen, da er sich zu diesem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand befunden hat. Sein Zustand ist weiter kritisch, aber zumindest stabil. Man muss aber die kommenden Tage abwarten. Außerdem informierte mich das Krankenhaus, dass mein Vater dehydriert eingeliefert worden ist. Das hat mich schon sehr verwundert. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass bei meinem Vater bei seiner Vorerkrankung nicht schneller gehandelt wurde." Am Donnerstagnachmittag informierte der Sohn unsere Zeitung, dass es seinem Vater etwas schlechter gehe. Er benötige laut Krankenhaus nun vier statt zwei Liter Sauerstoff, um die Sauerstoffsättigung wieder zu verbessern.

Stiftungsdirektor Müller nimmt zu diesem Fall auf Anfrage Stellung. "Das ist eine tragische Geschichte. Aus solchen Situationen müssen wir lernen. Es ist ein Einzelfall, in dem es vielleicht hätte besser laufen können. Aber natürlich ist es für den Angehörigen kein Trost. Das wissen wir."

An der Belastungsgrenze

Dieses Beispiel macht aber wohl deutlich, dass die Pflegeheime in der Corona-Krise an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Auch in den Häusern der Spitalstiftung, die in Horb eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung genießen. "Man muss auch Verständnis für das Personal haben. Wir kümmern uns in zwei Häusern um insgesamt 151 Bewohner. Dort gibt es viele Menschen mit Vorerkrankungen, die in Corona-Zeiten zu Risikogruppen gehören", sagt Müller. "Die Mitarbeiter sind hochmotiviert. Man merkt aber schon, dass der eine oder andere am Limit arbeitet. Müller betont aber: "Die Angehörigen können sicher sein, dass die Verwandten in unserem Heim in guten Händen sind und wir alles tun, um das Virus in unserem Haus zu begrenzen, was kein leichtes Unterfangen ist. Wir waren fast ein ganzes Jahr waren wir im ›Ita von Toggenburg‹‹ coronafrei. Das zeigt, wie sauber wir arbeiten. Die aktuelle Kritik müssen wir aber auch mal aushalten."

Zur Dehydrierung des Mannes erklärt der Stiftungsdirektor: "Das Krankenhaus hat uns schon vor Corona immer wieder mal informiert, dass ein Bewohner im dehydrierten Zustand ins Krankenhaus gekommen sei." Dies sei aus medizinischer Sicht vielleicht streng genommen richtig, aber diese Bewohner würden oftmals keine Anzeichen zeigen und ihr Zustand sei gut. "Wir beobachten der Zustand der Bewohner sehr genau."

Mittlerweile hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner im "Ita von Toggenburg" deutlich erhöht. Stand Donnerstag sind 16 Bewohner infiziert, dazu kommen fünf Pflegekräfte. Zwei Bewohner befinden sich laut Müller derzeit im Krankenhaus.

Impfung ab 23. Januar?

Müller informiert: "Wir warten jetzt auf die Impf-Termine. Die angekündigten Termine des RP haben sich bereits verschoben. Jetzt hat uns das Landratsamt mitgeteilt, dass es bei uns wohl am 23. Januar in beiden Häusern so weit ist. Dann soll vier Tage lang in unseren beiden Einrichtungen geimpft werden." Die zum Teil impfkritische Haltung in seiner Belegschaft (wir berichteten) bestätigt Müller noch einmal.