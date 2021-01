Corona-Ausbruch im Johanneshaus Lage in Bad Wildbad bleibt angespannt

Bad Wildbad - Von den in der vergangenen Woche positiv getesteten Mitarbeitenden sind inzwischen drei genesen. Aktuell befinden sich 15 Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne, von denen wohl nach Ablauf der Quarantäne zwei noch in dieser Woche und neun weitere in der nächsten Woche wieder in den Dienst zurückkehren können.

Von den in der vergangenen Woche positiv getesteten Bewohnern sind inzwischen acht genesen. Aktuell sind 29 positiv getestet, die teilweise leichte Symptome zeigen, teilweise beschwerdefrei sind. Die positiv getesteten Bewohner werden in autarken Wohnbereichen getrennt von den nicht infizierten betreut und versorgt. Zwei Bewohner sind kurz nach ihrer Infektion verstorben. Deren Zustand sei jedoch bereits zuvor sehr kritisch gewesen, ist in der Mitteilung des Johanneshauses weiter zu lesen. Deren Ableben könne nicht kausal mit dem Virus in Verbindung gebracht werden.