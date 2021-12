1 Ab Montag öffnet die Ü3-Gruppe im Kindergarten Humboldt wieder. Foto: Gern

Nach dem Corona-Ausbruch in der Kita Humboldt werden Knirpse älter als drei Jahre ab Montag, 13. Dezember, wieder betreut.















Bisingen - Wie erwartet, läuft die Betreuung von Kindern über drei Jahren in der Kita Humboldt am kommenden Montag wieder an. Zuvor waren sieben Beschäftigte und 14 Kinder, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb konnte die Ü3-Betreuung ab Freitag, 3. Dezember, zunächst nicht mehr angeboten werden. Die in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erforderliche Schließung erfolgte bis einschließlich Freitag.

"Ab Montag, 13. Dezember 2021, wird wieder eine Betreuung im Ü3-Bereich stattfinden", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Aufgrund der personellen Situation kann diese aber noch nicht in vollem Umfang, sondern nur zu eingeschränkten Betreuungszeiten von 7 bis 14 Uhr (täglich für alle Kinder die keiner Absonderungsverpflichtung unterliegen) erfolgen.