Corona-Auflagen Regeln schrecken viele Brautpaare ab

Die Inhaberin hat in den vergangenen Monaten mit einigen verzweifelten Paaren zu tun gehabt. Und meistens habe sie nicht gewusst, was sie den Paaren sagen sollte. Kaum sei die eine Corona-Verordnung in Kraft getreten, habe ein paar Tage später wieder etwas anderes gegolten. Unter solchen Umständen könne doch keiner planen, meint Lacher. Sie würde sich wünschen, von der Regierung länger geltende Ansagen zu bekommen.

Das ist auch Reinhold Orawetz von der Pulverfabrik in Rottweil ein Anliegen. "Die Informationspolitik ist eine nackte Katastrophe", klagt er. Laut Orawetz verzeichnet die Eventlocation im Neckartal Absagen bis in den September. "Ich bin seit einem viertel Jahr nur am Umbuchen“, berichtet der Inhaber. Er würde sich klare Vorgaben wünschen, was in sechs Wochen an Corona-Regeln gilt. Die Hochzeitspaare bräuchten Vorlauf zum Organisieren und würden wissen wollen, "was Sache ist". Die Pulverfabrik selbst sei startklar. Desinfektionsmittel und Mundschutze stünden bereit, die Abstände würden eingehalten. "Wir ziehen die Regeln konsequent durch", so Orawetz.

Bundesland liegt bei Lockerungen im Mittelfeld

Zur Anwendung werden die Vorbereitungen in der Pulverfabrik wohl dennoch erst bei einer Trauung Ende August kommen. Und das, obwohl in Baden-Württemberg seit dem 9. Juni Hochzeitsfeiern mit maximal 99 Teilnehmenden wieder möglich sind.

Damit liegt das Bundesland, was Lockerungen angeht, gewissermaßen im Mittelfeld: Im Nachbar-Bundesland Bayern dürfen erst ab dem 22. Juni wieder in Gaststätten 50 Personen innen und bis zu 100 Personen im Freien feiern. In Österreich dagegen sind bereits seit 29. Mai Hochzeiten und Begräbnisse mit einer maximalen Anzahl von 100 Personen sowohl im Innen- als auch Außenbereich möglich. In der Schweiz wiederum sind Versammlungen bis zu 300 Personen seit dem 6. Juni wieder erlaubt. Schlecht sieht es bislang für Paare in Frankreich aus: Dort sind öffentliche Versammlungen von mehr als zehn Personen bislang weiter unzulässig.