Diese Regeln gelten beim Weihnachtsmarkt in Hechingen

1 Auf dem Marktplatz soll im Dezember dieses Jahres ein Weihnachtsmarkt mit Corona-Regeln stattfinden (Aufnahme von 2014). (Archivfoto) Foto: Wais

Jetzt steht es fest: Der Hechinger Weihnachtsmarkt findet statt, die Stadt hat ihn genehmigt. Ohne 3G-Regeln geht es in Pandemiezeiten allerdings nicht - zumindest teilweise.















Hechingen - Endlich wieder mit einer Waffel in der Hand über den fürstlichen Weihnachtsmarkt schlendern, an Kunsthandwerkerständen stöbern, sich von der Kulisse beeindrucken lassen: All das wird 2021 möglich sein – wenn die aktuellen Regeln Bestand haben.