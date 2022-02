1 Unterricht findet statt – sofern es coronabedingt möglich ist. Foto: Daniel Jüptner/7aktuell.de

Bei Grundschülern in Baden-Württemberg liegt die 7-Tage-Inzidenz über 3000. Noch nie waren so viele Schüler in Quarantäne wie derzeit.















Link kopiert

Stuttgart - Mehr als 30 000 baden-württembergische Schülerinnen und Schüler sind derzeit in Corona-Quarantäne – der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Das geht aus Zahlen des Kultusministeriums hervor. Demnach befand sich am Montag einer von fünfzig Schülern in häuslicher Absonderung. In der Vorwoche waren es noch halb so viele.

Zudem ist mittlerweile mehr als jede hundertste Klasse coronabedingt geschlossen. Das Schaubild zeigt die Entwicklung seit Schulbeginn am 10. Januar:

Die Omikronvariante des Coronavirus sorgt wie auch in der Gesamtbevölkerung weiterhin für stark steigende Infektionszahlen an den Schulen. Während in den besonders gefährdeten Altersgruppen über 60 Jahre aktuell „nur“ dreistellige Werte gemessen werden, werden bei Kindern und Jugendlichen Infektionswerte im Prozentbereich gemessen.

Höchste Inzidenz bei Kindern

Am höchsten ist der Wert bei den 5- bis 9-Jährigen, wo in der zurückliegenden Woche bei mehr als drei Prozent das Coronavirus nachgewiesen wurde – die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 3280.

Bundesweit liegt der Wert mit 3127 nur minimal niedriger. Es stecken sich also in ganz Deutschland gerade sehr viele Kinder mit dem Coronavirus an. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg verzeichnet ebenso wie das RKI eine steigende Zahl von Coronaausbrüchen in Kitas und Schulen. Das bedeutet wegen der vielen auch älteren Infizierten allerdings nicht, dass alle Kinder und Jugendlichen sich dort anstecken.

Das RKI weist bundesweit die Zahl der Patienten nach Altersgruppe aus, die mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen. Kinder und Jugendliche entwickeln weiterhin selten schwere Krankheitsverläufe, laut RKI gibt es bundesweit rund 500 Patienten aus dieser Altersgruppe. Von den 15- bis 34-Jährigen kommen dagegen relativ viele Patienten in die Kliniken, das RKI zählte zuletzt etwa 1000 Fälle.