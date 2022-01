1 Ein Handball und eine Mund-Nase-Maske liegen in einem Tor. Von "Normalität" ist auch der Sport noch weit entfernt. Foto: Eibner

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gelten nun wieder die Regeln der Alarmstufe I. Der Württembergische Fußballverband (wfv) hat auf seiner Homepage die wichtigsten Veränderungen so zusammengefasst.

"War für den Zutritt zu geschlossenen Räumen in der Alarmstufe II ein 2G-plus-Nachweis erforderlich, genügt laut der Corona-Verordnung Sport in der Alarmstufe I ein 2G-Nachweis – sowohl für die Sportler und Sportlerinnen und das Funktionspersonal, als auch für die Zuschauer. In geschlossenen Räumen gilt abseits des Sporttreibens weiterhin Maskenpflicht (FFP2 für über 18-Jährige) – sowie im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht zuverlässig eingehalten werden kann."

Ausnahmen für Kinder, Schüler und Beschäftigte

Auch in der Alarmstufe I gibt es Ausnahmen. Es heißt: "Unangetastet bleiben die Ausnahmen für Kinder unter sechs Jahren und Schüler unter 18 Jahren. Für sie genügt ein Nachweis über das Alter, Schülerausweis oder ähnliches Dokument. Lediglich in den Ferien müssen nicht-immunisierte Schüler zwischen sechs und 18 Jahren einen Schnelltest vorlegen, wenn sie Sport in geschlossenen Räumen ausüben möchten. Beschäftigte und Selbstständige profitieren weiterhin von den Sonderregelungen im Sinne der Arbeitsschutzvorschriften. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Sportler, Trainer, Medienvertreter oder weitere Beteiligte handelt. Für sie gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet per Antigen-Schnelltest oder PCR-Test)."

Zuschauer-Kapazitäten und weitere Details

Angepasst wurden in der neuen Corona-Verordnung die Kapazitäten bei Veranstaltungen wie Fußballspielen. Der wfv stellt klar: "Im Freien gilt: Maximal 50 Prozent Auslastung bis zu 3000 Zuschauer (bei Anwendung der 2G-Regelung) oder optional bis zu 6000 Zuschauer (bei Anwendung der 2G-Plus-Regelung). Bei mehr als 500 Zuschauern müssen feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden, maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein. Laut Kultusministerium soll auch die Corona-Verordnung Sport zeitnah aktualisiert werden, gravierende Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten."

Verband schaut genau hin

Der Württembergische Fußballverband weißt zudem darauf hin, "dass wir insbesondere bei in der Winterpause neugegründeten Vertragsspielerverhältnissen prüfen werden, ob den vertraglichen sowie steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten entsprochen wird. Umgehungsversuche haben gravierende rechtliche Folgen."