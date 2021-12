1 Bei der Impfaktion in der Waldmössinger Straße bildeten sich Wartelangen bis in die Sulgener Straße. Foto: Storz

Die von Gemeinderat Marcus Storz mit Arzt Markus Wenz organisierte Impfaktion am vergangenen Sonntag ist ein voller Erfolg gewesen.















Aichhalden - Bei der Aktion im Betriebsgebäude Storz Heiztechnik in der Waldmössinger Straße wurden zwischen 8 und 14 Uhr 186 Personen geimpft, darunter 22 Erstimpflinge. Zeitweise bildete sich eine lange Warteschlange in der Sulgener Straße, teilt das Unternehmen mit. Für einen 84-jährigen Mann aus einer Nachbargemeinde war das Angebot offenbar sehr wichtig. Er habe bereits ab 5.40 Uhr am Firmengebäude gewartet.

Nur noch Moderna verfügbar

Die Impfaktion Storz/Wenz geht am kommenden Sonntag, 12. Dezember, wiederum von 8 Uhr bis 14 Uhr in die zweite Runde. Allerdings gilt das Angebot diesmal nur für Personen ab 30 Jahren, weil kein Biontech-Impfstoff zur Verfügung steht, sondern nur Moderna. Speziell weisen Storz und Wenz darauf hin, dass so genannte Booster-Impfungen erst ab dem sechsten Monat nach der Zweitimpfung möglich sind. Auch sollten unbedingt Impfausweis, Personalausweis und Krankenkassenkarte mitgebracht werden. Eine Terminvergabe im Vorfeld ist nicht möglich.

Info: Weitere Aktion

Auch die Gemeinde organisiert mit Arzt Berthold Lueg eine Impfaktion: Ohne Termin können Impfwillige am Samstag, 18. Dezember, von 12 bis 17 Uhr sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils von 10 bis 16 Uhr in die Josef-Merz-Halle in Aichhalden kommen.