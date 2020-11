Corona-Aerosole Im Unterricht wird gelüftet, in Gottesdiensten nicht

Nun haben sich Kirchen trotzdem dazu entschieden, die Kirchenräume während Gottesdiensten in der kalten Jahreszeit nicht zu lüften. Erst nach den Messen werden Fenster und Türen geöffnet. Grundlage dieser Entscheidung ist eine in Auftrag gegebene Untersuchung zum "Beheizen und Temperieren von Kirchen während der Corona-Pandemie". In einer Stellungnahme zu dieser Untersuchung heißt es: "Der Kern ist, dass das 'kräftige Lüften eines Büros' nicht mit den 'Lüftungsmöglichkeiten einer Kirche' vergleichbar ist." Das zeige allein schon der Lüftungsquerschnitt im Verhältnis zum jeweiligen Raumvolumen. Öffne man bei einem normalen Klassenraum alle Fenster, sitze man fast im Freien, so die Feststellung. In einem Kirchenraum funktioniere das hingegen "nicht mal ansatzweise".

Die Autoren der Stellungnahme glauben deshalb auch nicht, dass in einer Kirche durch eine offene Tür gezielt die entstandenen Aerosole hinaus gelüftet und eine ausreichende Luftverdünnung gewährleistet wird. Im Gegenteil: Sie bewerten eine offene Tür während eines Gottesdienstes sogar als kontraproduktiv. "Sobald die Tür offen ist, entsteht eine erhebliche Luftbewegung im Kirchenraum, die eventuell vorhandene Aerosole durch den Raum befördert", schreiben sie. Das widerspreche ihrem Ziel, Luftbewegung - und so die Verbreitung von Aerosolen im Raum - zu minimieren.

Werden durch Lüften Aerosole nur verteilt?

Die Schwierigkeit und den Knackpunkt beim Thema Lüften bringt Michael Kasiske, Pressesprecher der Erzdiözese Freiburg, auf den Punkt. Er sagt: "Es geht um die Frage, ob die Aerosole durchs Lüften den Raum verlassen, oder ob sie dadurch nur verteilt werden."

Thomas Schwieren, Baumeister der Erzdiözese Rottenburg/Stuttgart, erklärt dem Schwarzwälder Boten, dass es hier um die Definition von "Lüften" gehe. "'Lüften' bedeutet einen möglichst vollständigen Luftaustausch innerhalb kurzer Zeit. Stoßlüften bedeutet drei bis fünf Minuten Fenster auf und den nahezu kompletten Luftaustausch im Raum", führt er aus. Das Umweltbundesamt fordere für Klassenräume, alle 20 Minuten komplett zu lüften. "Wir reden also von einem dreifachen Luftwechsel", so Schwieren. Dieser dreifache Luftwechsel sei nur realistisch, da ein Klassenraum ein ganz anderes Verhältnis von zu öffnender Fensterfläche (Lüftungsquerschnitt) zum Raumvolumen habe als eine Kirche.

Zusätzliche Luftbewegungen sollen vermieden werden

Indes haben die religiösen Organisationen ihren Gemeinden bis vor Kurzem noch empfohlen, auch während der Gottesdienste für eine gute Frischluftzufuhr zu sorgen. Nun haben sich die Rahmenbedingungen durch die Jahreszeit allerdings geändert. In Sommermonaten sei "davon auszugehen, dass die Luft im Kirchenraum mehr oder weniger 'steht', es also kaum Luftbewegungen gibt", heißt es. Durch die Temperaturdifferenzen der Luft innen sowie außen und den Betrieb von Heizungen würden in der kalten Jahreszeit nun jedoch zwangsweise Luftbewegungen entstehen - wodurch Aerosole im Raum verteilt würden. Um zusätzliche Luftbewegungen zu vermeiden, wird deshalb empfohlen, erst nach dem Gottesdienst kurz aber gründlich zu lüften.