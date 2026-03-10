Copernicus-Bilanz: Global fünftwärmster Februar - mit Extremregen in Westeuropa

Im Februar gab es in Westeuropa ungewöhnlich starke Regenfälle und Überschwemmungen. Der Monat zählt weltweit zu den fünf wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Bonn - In Europa war der vorige Monat ungewöhnlich kalt, doch weltweit war es der fünftwärmste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen. Zugleich kam es in Teilen Westeuropas und Nordafrikas zu außergewöhnlich starken Niederschlägen und schweren Überschwemmungen. Das geht aus dem monatlichen Bericht des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor.