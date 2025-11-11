Trumps Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen erschüttert das Vertrauen – in Belém ringen die Staaten um ein Zeichen gegen seine Politik.
US-Präsident Donald Trump ist der große Abwesende bei der Weltklimakonferenz (COP30) in Brasilien. Dennoch dürfte er die Verhandlungen in Belém massiv beeinflussen. Der Wiederausstieg der USA aus dem Weltklimaabkommen von Paris bringt die Weltgemeinschaft in eine schwierige Lage. Klimaschutzbefürworter hoffen deshalb auf ein deutliches Signal gegen Trump. Einige innenpolitischen Gegner von Trumps Klimakurs wie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wollen dazu am Dienstag ein klares Statement abgeben.