Die Lage vieler wandernder Tierarten verschärft sich. Bei einer UN-Konferenz in Brasilien beraten Staaten über strengere Schutzregeln und internationale Zusammenarbeit.
Campo Grande - In Brasilien hat eine wichtige UN-Konferenz zum Schutz wandernder Tierarten begonnen. "Wir leben in einer Zeit der Dringlichkeit", sagte Brasiliens Umweltministerin Marina Silva zur Eröffnung der Konferenz. Diese Migrationswege zu schützen bedeute, die Hoffnung zu nähren, "dass der Planet lebendig und vielfältig bleibt". Zu dem Treffen kommen bis Ende der Woche Regierungsvertreter, Wissenschaftler, Naturschützer sowie Vertreter indigener Gemeinschaften zusammen.