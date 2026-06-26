Coole Ware: So sorgt eine Eiswürfelfabrik für Nachschub an heißen Tagen

Ohrenbetäubender Lärm, eiskalte Produktion und riesige Türme: So entstehen die Eiswürfel, die an heißen Tagen in Supermärkten und Tankstellen ebenso heiß begehrt sind – und so manchen Sommer retten.
Birkenfeld - Draußen ist es irre heiß, drinnen angenehm kühl und der Lärm in den Produktionshallen ist ohrenbetäubend laut. Eiskalte Ware ergießt sich in klirrendem Strom aus drei Anlagen mit neun Meter hohen Türmen in einen großen Bottich - die Eiswürfelproduktion bei der Firma Crio Ice mit der Marke Icefrocks in Birkenfeld bei Pforzheim in Baden-Württemberg läuft auf Hochtouren.