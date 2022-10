5 Die zwei Wichtigsten Charaktere in "Game of Thrones": das Liebespaar Jon Snow und Daenerys Targaryen. Foto: Sky_dpa

Kenianisch oder griechisch kochen lernen? An der Balinger Volkshochschule eigentlich schon normal. Jetzt setzen VHS und Dozentin Dagmar Hirschpek noch eins drauf. Im Januar heißt es nämlich: Kochen wie in den berühmten Serien "Stranger Things" und "Game of Thrones".















Balingen - "Games of Thrones" ist die bis dato berühmteste Fantasy-Serie der Welt, spielt in einer Art Mittelalter und erzählt über acht Staffeln hinweg von Macht, Intrigen, Heldentum und Liebschaften. An üppigen Tafeln wird für Hundertschaften gieriger Mäuler aufgetischt.

Die Mystery-Serie "Stranger Things" ist ebenfalls Kult und spielt in bisher vier Staffeln in den 1980er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins. Dicke Teenager-Freundschaften, BMX-Räder und erste Liebe helfen den Protagonisten, jeden Monster-Horror zu überstehen. Aufgetischt werden Pizza, der Spezial-Auflauf von Serienmutter Joyce, Salat.

"Mach das!"

Dozentin in beiden Kursen ist Dagmar Hirschpek, 38 Jahre alt, Mutter dreier Kinder, aus Geislingen. Hirschpek liebt nicht nur (beide) Serien, sondern sie ist auch Ernährungsberaterin und begeisterte Köchin, die gern mit Freunden und Familie Gerichte ausprobiert. "Ich dachte immer, ich kann ja nicht die Einzige sein, die gern aus Serien nachkocht", sagt Hirschpek über die gedankliche Geburtsstunde ihrer Serienkochkurse. Nach Rücksprache mit dem VHS-Team hieß es gleich: "Mach das!"

Lecker: die "Demogorgon"-Torte

Grundlage für den "Stranger Things – ein Abend in Hawkins"-Kurs ist das "Inoffizielle Hawkins-Kochbuch", verrät Hirschpek. Das Wesen "Demogorgon" treibt ganz Hawkins in den Wahnsinn. Mindestens so gruselig wie "Demogorgon" aussieht, so lecker ist die nach ihm benannten Torte. Die wollen Hirschpek und ihre Teilnehmer ausprobieren: Sie wird unter anderem aus Erdbeeren, Mandeln, Sahne und Vanillepudding kreiert – und zum Schluss gruselig dekoriert. Ebenfalls auf der Gerichte-Liste: "Der Auflauf, den Serien-Mutter Joyce ihren beiden Söhnen des öfteren kredenzt und ein Salat", schwärmt Hirschpek.

Essen mit den Händen

Essen mit den Händen und ohne Besteck – zumindest bei manchen Gerichten – ist bei "Game of Thrones" praktisch ein Muss. "Besteck war damals noch nicht erfunden", sagt Hirschpek schmunzelnd. Hier wird unter anderem saftige Lammkeule zubereitet mit den Gewürzmischungen "Poudre Douce", einer Mischung mit blumiger Note, sowie das "Honiggewürz Forte". Es hat "winterlichen Geschmack, ist scharf und optimal für Fleischgerichte." Die Würzmischungen stellen Hirschpek und ihre Schüler selbst her.

Tennissocken, Ringelshirt und Ponyfrisur

Wer Lust hat, kann gewandet zu den Kursen kommen: Tennissocken, Ringelshirt und Ponyfrisur – optimal für "Stranger Things". Und Kutte, Stulpen und Flechtzöpfchen – das passt zu "Game of Thrones".

Hirschpek kommt auch gern verkleidet. In dem früheren VHS-Kurs "Zauberhafte Küche", angelehnt an die Serie "Legends of Zelda", hatte sie das schon mit Begeisterung getan. Viele ihrer Teilnehmer ebenfalls. "Wer Lust hat, sich zu verkleiden, soll das einfach tun." Im Zelda-Kurs hatte sich eine tolle Gemeinschaft entwickelt: "Die Leute hatten alle die gleiche Leidenschaft."

Der Jüngste ist 14 Jahre alt

Pläne fürs nächste Semester hat Dagmar Hirschpek auch: "Diese Kurse fortführen", sagt sie. Und sie hofft sehr, damit auch mehr junge Menschen fürs Kochen begeistern zu können. Ihr jüngster Teilnehmer ist übrigens 14 Jahre alt: "Er ist begeistert und kommt immer wieder."

INFO: die Kochkurse

Der Kurs "Game of Thrones" findet am Freitag, 27. Januar, von 18 bis 22 Uhr im Kochstudio des VHS-Zentrums in Weilstetten, Grauenstein 20, statt. "Stranger Things – ein Abend in Hawkins" ist am Freitag, 10. Februar, von 18 bis 22 Uhr, ebenfalls im Kochstudio des VHS-Zentrums in Weilstetten. Noch gibt es freie Plätze. Anmeldungen sind möglich auf der Homepage der Volkshochschule.