Cool-Rider in Oberkollbach: Besonders spannend ist es bei den Frauen

Pia Kummer, Matthias Pfrommer und Simon Schneller bestimmen den 17. Oberkollbacher Cool-Rider.
Der traditionelle Oberkollbacher Cool-Rinder, das Bergzeitfahren mit dem Mountainbike vom Liebenzeller Mineralbrunnen hoch nach Oberkollbach, wurde dieses Jahr bereits zum 17. Mal durchgeführt. Die 51 Radsportler absolvierten bei nasskaltem Wetter knapp vier Kilometer bei 300 Höhenmetern über Trails und Waldwege. Der jüngste Teilnehmer (Oskar Delcourt vom TV Oberlengenhardt) war Jahrgang 2017 und ist bravourös vor Papa Norman vorausgefahren. Anni Pfrommer vom TV Altburg war die jünste Starterin (Jahrgang 2016) und fuhr souverän mit Papa Thomas hoch. Der älteste Teilnehmer war mit Dietrich Pfeilsticker (LT Altburg) der amtierende AK-Weltmeister im Biathle und Triathle.