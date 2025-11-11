Cool-Rider in Oberkollbach: Besonders spannend ist es bei den Frauen

Der traditionelle Oberkollbacher Cool-Rinder, das Bergzeitfahren mit dem Mountainbike vom Liebenzeller Mineralbrunnen hoch nach Oberkollbach, wurde dieses Jahr bereits zum 17. Mal durchgeführt. Die 51 Radsportler absolvierten bei nasskaltem Wetter knapp vier Kilometer bei 300 Höhenmetern über Trails und Waldwege. Der jüngste Teilnehmer (Oskar Delcourt vom TV Oberlengenhardt) war Jahrgang 2017 und ist bravourös vor Papa Norman vorausgefahren. Anni Pfrommer vom TV Altburg war die jünste Starterin (Jahrgang 2016) und fuhr souverän mit Papa Thomas hoch. Der älteste Teilnehmer war mit Dietrich Pfeilsticker (LT Altburg) der amtierende AK-Weltmeister im Biathle und Triathle.

Bei der LG Calw begonnen Bei den Frauen gab es ein sehr spannendes Duell: Zum einen war die fünffache Cool-Rider-Siegerin Iris Weiss vom Procraft-Racing-Team am Start, zum anderen mit Pia Kummer eine der besten Straßenrennfahrerinnen Deutschlands. Die 26-jährige Kummer, die ihre Sportkarriere als Leichathletin bei der LG Calw begann, wohnt mittlerweile in Plüderhausen. Sie startete für ihren Rennstall RSC Kempten und war letztes Jahr die Nummer acht der deutschen Straßenbestenliste. Mit 19:31 Minuten konnte sich Kummer letztlich deutlich gegen Weiss durchsetzen, die 20:50 Minuten unterwegs war. Auf die Plätze dahinter kamen mit 22:12 Minuten zeitgleich Katrin Eissler (SV Oberkollbach) und Petra Kugele (Halleluja-Biker).

Bei den Männern waren viele in den letzten Monaten erfolgreiche Sportler beim Cool-Rider dabei: Zum einen waren mit Andreas Hindennach und Daniel Geiger (beide Radax Althengstett) zwei WM-Teilnehmer bei Gravel-Weltmeisterschaften am Start, zum anderen mit dem letzjährigen Sieger Andreas Schwarzer (Procraft-Racing-Team), Roland Golderer (SV Oberkollbach), dem Calwer Zweitliga-Triathlet Fabian Pfitzner (Radax Althengstett), Benjamin und Matthias Pfrommer (beide Haico-Racing) und auch Simon Schneller (TV Oberlengenhardt) erfolgreiche Sieger anderer Wettkämpfe.

Schneller konnte diese Jahr wieder mit seinem Rennstall Team Bulls die legendären Cape-Epic-MTB-Rundfahrt in Südafrika, die sogenannte Tour de France des Mountainbikens, absolvieren und mit einigen Top Ten-Tagesplatzierungen auf sich aufmerksam machen. Zudemkonnte er bei den diesjährigen deutschen XCM-Marathonmeisterschaften in Schierke mit einem dritten Platz eine nationale Medaille holen.

Sicher vom Feld gelöst

Anders die Pfrommer-Brüder: Benjamin konnte dieses Jahr den Uralt-Rekord über die Halbmarathondistanz nach über 20 Jahren auf eine Zeit von 1:10:14 Stunden verbessern, während Matthias seine Laufsaison mit einer Zeit von 32:14 Minuten im Februar des Jahres starten konnte, sich aber Mitte des Jahres am Meniskus verletzte und sich seither nur noch mit Radfahren fit gehalten hatte. Dies war wahrscheinlich auch der Grund, warum Matthias Pfrommer von Anfang an sich sicher vom restlichen Feld lösen konnte und mit 13:40 Minuten mit gutem Vorsprung zum insgesamt siebten Mal den Cool-Rider gewinnen konnte. Schneller kam mit 14:18 Minuten ins Ziel vor Benjamin Pfrommer mit 14:50 Minuten. Dahinter folgten Andreas Schwarzer, Daniel Geiger, Fabian Pfitzner, Andreas Hindennach, Roland Golderer und Joachim Renner (Post-SV Tübingen).