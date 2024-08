Cool-Beach-Trail im Sulzkar: Esther Johnen-Ahsbahs und Tim Weber gewinnen

Zum dritten Mal trafen sich die besten Berg- und Trailläufer der Region am Lautenhofweiher in Bad Wildbad zum Cool-Beach-Trail Sulzkar, dem Spendenlauf für die Kinderklinik Schömberg hoch durch die Sulzkar-Steilwand. Beim bereits neunten Wertungslaufs des Cool-Beach-Trail-Laufcups 2024 mussten die Sportler eine Strecke von 2,08 Kilometern bei 256 Höhenmetern absolvieren – entweder im Einzellauf vorab oder aber beim Gruppenstart. Insgesamt nahmen 59 Sportler zwischen neun und 83 Jahren teil.

Deutlicher Sieg

Bei den Frauen wird die Berglaufszene im Kreis Calw derzeit von Esther Johnen-Ahsbahs bestimmt. Die Läuferin des TV Oberhaugstett hatte nicht nur den traditionellen Berglauf in Altbulach gewonnen, sondern war auch bei den Cool-Beach-Trail-Läufen am Diebstich und zu den Wellingtonien in den letzten Wochen siegreich. Mit einer Zeit von 15:52 Minuten gewann sie deutlich vor Birgit Ohngemach (SC Neubulach), Steffi Kempf (TSV Kuppingen), Katrin Eißler (SV Oberkollbach) und den mit 20:29 Minuten zeitgleichen Uta Groeper (TSV Kuppingen) und Fabienne Wentsch (TSV Wildbad).

Schnell vom Feld gelöst

Während bei den Männern CBT-Kloster-Hirsau-Sieger Roland Golderer zusammen mit seinem achtjährigen Sohn Lorenz lief (beide auf Platz 11 in 17:10 Minuten), konnten sich Tim Weber (VfB Pfinzweiler) und Lokalmatador Guido Schmid (TSV Wildbad) recht schnell vom Feld lösen und die ersten eineinhalb Kilometer hoch zum Einstieg in die Sulzkar-Steilwand zusammen laufen. Im Sulzkar-Trail konnte sich dann Weber entscheidend von Schmid absetzen und in 13:38 Minuten vor Schmid (13:58 Minuten) gewinnen. Dahinter folgten mit Christoph Cremer (Laufteam Effringen), Markus Eißler (SV Oberkollbach), Gunther Moll (VfL Ostelsheim) und Peter Benz (Radax Althengstett) weitere bekannte Bergläufer der Region.

In der Teamwertung gewann das Team des TSV Wildbad (Schmid, L. Betzelt, J. Betzelt) mit 30 Platzierungspunkten vor dem SC Neubulach, dem VfL Ostelsheim, dem Laufteam Effringen und dem TV Oberhaugstett.

Nach neun Wertungsläufen, unter anderem von Enzklösterle zum Diebstich (höchster Punkt im Kreis Calw), vom Kloster Hirsau zu den Wellingtonien und von Calmbach zum Meisternkopf, führen in der CBT-Berglaufserie Esther Johnen-Ahsbahs und Tim Weber. Die Cup-Titelverteidiger Tamara Schütz und Matthias Pfrommer liegen mit einem beziehungsweise zwei Tagessiegen zwar noch im Rennen, müssten aber für ein Cup-Finish bei allen kommenden Cool-Beach-Trail-Läufen an den Start gehen.

SC Neubulach führt

In der Cup-Teamwertung führt derzeit der SC Neubulach mit 16 Platzierungspunkten punktgleich vor dem VfL Ostelsheim (direkter Vergleich: 5:3 für den SC Neubulach), dem TSV Wildbad, dem TV Oberhaugstett und dem LT Altburg.