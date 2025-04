Aumovio statt Continental: So geht es mit dem Standort Villingen weiter

1 Die Continental-Schilder in Villingen müssen bald abgeschraubt werden – nun steht der Name des neuen Unternehmens fest. Foto: Marc Eich

Continental hat den Namen für seine künftige Autosparte vorgestellt: Aumovio soll das Unternehmen heißen. Während sich der Konzern auf die Abspaltung vorbereitet, wird auch klar, was das für den Standort Villingen bedeutet.









Der künftige Name steht fest: „Aumovio“ soll das neue Unternehmen heißen, das Continental im Rahmen der Abspaltung seiner Automotive-Sparte an den Start bringen will und auch in Villingen präsent sein wird. Vorgestellt wurde der Name am Dienstag auf der Auto Shanghai – und damit in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für das Geschäft mit Fahrzeugtechnik. Dies hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt.