Containerunterkunft in Tailfingen: „Niemand kann zurzeit Nein sagen“

Containerunterkunft in Tailfingen

1 Die Containerunterkunft soll auf der südlichen Hälfte des Thalia-Parkplatzes (rechts) aufgestellt werden. Im Norden (links) liegt das Theater. Foto: Stadt Albstadt

Der Technische und Umweltausschuss des Gemeinderats hat am Dienstagabend von der Stadt den Bauantrag für eine Containerunterkunft auf dem Tailfinger Thalia-Parkplatz präsentiert bekommen. Sie ist für Flüchtlinge bestimmt.









Die Containerunterkunft soll laut Angaben von Thomas Klink, dem Leiter der Abteilung Bauordnung im Technischen Rathaus, in der südlichen Parkplatzhälfte platziert werden. Es handelt sich um eine zweigeschossige Holzkonstruktion von 36 Metern Länge, 13 Metern Breite und 7,35 Metern Höhe; sie besitzt ein Pultdach mit ungefähr fünf Grad Neigung und ist in 26 Schlaf- und Wohnräume mit einer Grundfläche von je 16 Quadratmetern sowie mehrere Waschräume und Gemeinschaftsküchen aufgeteilt. In jedem Wohnraum können jeweils zwei Stockbetten aufgestellt, mithin vier Personen untergebracht werden.