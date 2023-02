1 Noch ist im Containerdorf auf dem Festplatz Bühl in Pfalzgrafenweiler niemand eingezogen, der Widerstand ist aber längst da. Foto: Stadler

In der Einwohner-Fragestunde entbrannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pfalzgrafenweiler eine Diskussion zur Unterbringung der Flüchtlinge.















Pfalzgrafenweiler - Die erste Bürgerin, die das Wort ergriff, fühlte sich als Anwohnerin übergangen. Sie bezeichnete die Unterbringung von 60 jungen Männern als Zumutung und "ein starkes Stück". Diese "extreme Situation" mache ihr Angst, auch hinsichtlich Einbrüchen. Sie habe sich beim Landratsamt informiert und wisse, dass die Flüchtlinge Mitte Februar in den inzwischen aufgestellten Containern einziehen würden.

Stand heute, erklärte Bürgermeister Dieter Bischoff, sei noch immer unklar, welcher Personenkreis der Gemeinde zugewiesen werde. Nicht bestätigt sei, dass es sich bei den insgesamt 68 Personen, die die Gemeinde unterbringen müsse – einige davon in Wohnungen –, um 60 junge Männer handle. Bischoff machte nochmals deutlich, dass die Unterbringung in Containern besser geeignet sei, als eine Halle zu belegen, denn in der Coronazeit habe lange genug kein Vereins- und Schulsport ausgeübt werden können. Zudem verwies er auf Containerlösungen in Horb, Eutingen und Baiersbronn.

Bischoff: zügig und offensiv kommuniziert

"Hier wurde die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt", sagte Bischoff. "Die große Politik wird auf dem Rücken der Unteren ausgetragen." An dieser Stelle dankte er Ulrich Kern, der sich mit dem Freundeskreis Asyl engagiert um Geflüchtete kümmere – auch um die Menschen, die ab der Monatsmitte in den Containern untergebracht werden.

Bischoff ließ die Bürgerin auch wissen, dass er zügig eine offensive Kommunikation über die anstehende Unterbringung von insgesamt 60 Geflüchteten in den Containern auf dem Bühl in Gang gesetzt habe. Die Angrenzer seien angehört worden, obwohl es nur Pflicht gewesen wäre, Anwohner zu informieren, die es in diesem Bereich nicht gebe. Jedoch ändere auch die Anhörung nichts an der Unterbringung, stellte der Bürgermeister klar.

Nur Familien sollen kommen

Eine zweite Bürgerin behauptete, im Schreiben der Gemeinde gelesen zu haben, dass 60 geflüchtete Männer nach Pfalzgrafenweiler kommen würden. Sie habe Angst um ihre 15-jährige Tochter, die sie nicht mehr allein zur Schule laufen lassen könne. Auch beim Joggen allein im Wald habe sie große Bedenken. Zudem sagte sie, dass man einen Biergarten auf dem Bühl abgelehnt und bei der Containerlösung für Geflüchtete keine Bedenken habe. Sie fragte, ob die Gemeinde verlangen könne, dass ihr Familien zugewiesen werden.

Trotz Gastfreundschaft habe sie Angst, beispielsweise bei Freibadbesuchen, und verwies auf das Freibad in Nagold, wo Security habe eingesetzt werden müssen. "Woanders ist schon so viel passiert, muss erst etwas in Pfalzgrafenweiler passieren, bevor hier jemand Bedenken hat?", fragte sie. Vergewaltigungen, Belästigungen und das Begrapschen von Mädchen kamen zur Sprache.

Anwohner übergeben Unterschriftenliste

Bischoff dementierte, dass in dem Schreiben gestanden habe, dass 60 Männer in die Container einziehen werden. Dort sei zu lesen, dass es neben Familien auch einzelne Männer sein können. Zudem bat er darum, nicht nur Negatives zu sehen und auf die Situation in Pfalzgrafenweiler zu beziehen.

Die Bürgerin übergab Bischoff eine Liste mit Unterschriften der Anwohner, die der Bürgermeister an das Landratsamt weiterleiten solle, mit der Bitte, dass der Kommune ausschließlich Familien zugewiesen werden.

Ratsmitglied Kurt Kirschenmann (SPD) stellte sich hinter Bischoff: "Die Gemeinde konnte gar nicht anders reagieren. Sie musste einen geeigneten Platz für die Flüchtlingsunterbringung suchen", sagte er. Die Probleme andernorts seien bekannt. "Dennoch hat die Gemeinde keinen Einfluss darauf, wer zugewiesen wird – der Kommune sind quasi Handschellen angelegt." Die Polizei werde im Rahmen ihrer Möglichkeiten Streife fahren, aber es werde nicht ständig ein Streifenwagen vor Ort sein, ergänzte Kirschenmann.

Appell: nicht vom Schlimmsten ausgehen

Bischoff beendete die Diskussion mit dem Hinweis, dass er die vorgetragenen Anregungen zur Unterbringung von Familien an den Landkreis weitergeben werde. Er betonte, dass er das Vorgetragene ernst nehme und bereits Kontakt zur Polizei aufgenommen sowie Gespräche mit dem Arbeitskreis Asyl und dem Landratsamt geführt habe. Bischoff appellierte, die Situation positiv anzunehmen und nicht vorab vom Schlechtesten auszugehen.