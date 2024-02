Containerdorf in Seelbach: Flüchtlinge sollen in den kommenden Tagen einziehen

1 Das Containerdorf im „Wiesengrund“ wird bald bezogen. Foto: Köhler

Die ersten Bewohner sollen in den kommenden Tagen das Containerdorf in Seelbach beziehen. Die Firma Holiday Heimtex hat dafür Textilien gespendet.









Die Seelbacher Firma Holiday Heimtex unterstützt die Bewohner der neuen Containeranlage im „Wiesengrund“ in Seelbach. Geschäftsführer Heiko Wagner übergab Heimtextilien wie Bettbezüge und Laken im Wert von über 2600 Euro für die kommenden Bewohner der Anlage an Alexandra Roth, Migrationsdezernentin des Ortenaukreises. In den kommenden Tagen soll die Unterkunft des Landkreises, in der rund 50 Menschen untergebracht werden können, erstmals belegt werden, teilt das Landratsamt mit.