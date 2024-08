Container-Show: Ex-Nationalspieler Max Kruse zieht bei Big Brother ein

3 Für Schauspielerin Mimi Fiedler ist "Promi Big Brother" das erste richtige Reality-Format Foto: Henning Kaiser/dpa

Vor dem Tor war Max Kruse einst oft abgezockt und cool. Wird er das auch dauerüberwacht und eingepfercht in einem Container bleiben? Sat.1 stellt die ersten Bewohner von «Promi Big Brother» vor.









Link kopiert



Köln - Der ehemalige Fußballnationalspieler und Bundesliga-Profi Max Kruse zieht in den Container von "Promi Big Brother". Das kündigte der 36-Jährige bei einem Presse-Event von Sat.1 an - der Sender strahlt das Format vom 7. Oktober zusammen mit Joyn wieder aus. "Ich steh' auf Drama. Von daher freue ich mich auf jeden Fall schon", erklärte Kruse, der in seiner Karriere unter anderem für Gladbach, Wolfsburg und Bremen spielte. In jüngster Zeit hatte der Fußballer allerdings eher mit verbalen Auseinandersetzungen mit seinen Ex-Trainern für Schlagzeilen gesorgt - unter anderem mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw.