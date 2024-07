Conradin-Kreutzer-Tafel: Liederkranz Dotternhausen krönt erfolgreiche Chormusiktradition

1 Der Liederkranz freut sich, die Conradin-Kreutzer-Tafel ist in Dotternhausen. Bürgermeisterin Marion Maier (links) überreichte die Auszeichnung an den Vorsitzenden Nikolaus Gabel und die Kassiererin Barbara Geiser. Foto: Schweizer

Conradin-Kreutzer-Tafel ist nun endgültig in Dotternhausen. Für die Sängerinnen und Sänger gab es viel Lob von der Bürgermeisterin.









Link kopiert



Der 22. Juni wird wohl als Glanzpunkt in die Geschichte des Liederkranzes eingehen. Beim Landes-Musik-Festival in Wangen erhielt der Chor – zusammen mit 16 weiteren Vereinen – die Conradin-Kreutzer-Tafel überreicht. Gewürdigt wurden damit laut Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums die herausragenden Leistungen der Vereine, die sich seit mindestens 150 Jahren in besonderem Maße um die Förderung der Amateurmusik in Baden-Württemberg verdient gemacht haben. Besonders hob Ministerialdirektor Dr. Hans J. Reiter in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch das große Engagement der ehrenamtlich Tätigen hervor. Die undotierte Auszeichnung ist nach dem im Jahr 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten Conradin Kreutzer benannt.