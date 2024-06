Conradin-Creutzer-Tafel: Liederkranz Dotternhausen erhält hohe Auszeichnung

1 Der Präsident des Schwäbischen Chorverbands Jörg Schmidt (links) überreichte die Conradin-Kreutzer-Tafel gemeinsam mit Ministerialdirektor Hans Reiter (rechts) an die Vertreter des Liederkranzes Dotternhausen, Nikolaus Gabel und Barbara Geiser. Foto: Liederkranz

Der älteste Dotternhausener Verein hat eine besondere Ehrung erhalten: Im Rahmen des Landes-Musik-Festivals in Wangen hat der Liederkranz anlässlich seines 180-jährigen Bestehens die Conradin-Kreutzer-Tafel erhalten.









Link kopiert



Mit 180 Jahren ist der Liederkranz der älteste Verein in Dotternhausen und einer von 17 Amateurmusik-Vereinen, die am Wochenende mit der Conradin-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet wurde. Rund 30 Chor- und Vereinsmitglieder sind zusammen mit Bürgermeisterin Marion Maier nach Wangen gefahren, um die Auszeichnung im Rahmen des Landes-Musik-Festivals in Empfang zu nehmen.