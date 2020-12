Confiserie in Rottweil Tina Graf von Weinhändler zu neuen Kreationen animiert

An einem eiskalten windigen Tag im Winter 1959 kommt Vianne Rocher in dem kleinen französischen Dorf an und eröffnet hier eine Chocolaterie, so beginnt der Film "Chocolat" aus dem Jahr 2000, der mir sogleich in den Sinn kommt, als ich zum ersten Mal die Confiserie Graf betrete. Und es gibt Parallelen: Als Tina Graf Anfang des Jahres in Rottweil ankam, um ihre Confiserie zu eröffnen, war es auch stürmisch, aber in anderer Hinsicht. Denn nachdem es mit dem geplanten Laden in der Hohlengrabengasse nicht klappte, musste schnell umgeplant werden. Sie zog in die leerstehende Bäckerei in der Kameralamtsgasse. Und dann kam der Lockdown.

Die Leidenschaftschon früh entdeckt