Daniel Batz hält im Stade de la Meinau wie ein Teufelskerl - sogar einen Elfmeter. Doch Mainz bringt nach dem furiosen Hinspiel nicht mehr viel zustande.
Straßburg - Der FSV Mainz 05 hat sich im Elsass abkochen lassen und den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Conference Legaue verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verspielte bei der 0:4 (0:2)-Niederlage bei Racing Straßburg ihren 2:0-Vorsprung von vor einer Woche. Damit platzte auch der Traum von einem Finale mit deutscher Teilnahme am 27. Mai in Leipzig. Noch nie hat ein Bundesliga-Club den 2021/22 eingeführten Wettbewerb gewonnen.