Computer- und Videospiele: Es gibt fast doppelt so viele deutsche Gamesfirmen wie 2018

Ob Strategie oder Action, im Digitalzeitalter erfreuen sich Computerspiele wachsender Beliebtheit. Die internationale Branche wird wirtschaftlich immer wichtiger - mit Deutschland in einer Nebenrolle.
Berlin - Deutschlands Computerspiele-Branche wächst stark. Wie eine Studie des Branchenverbands Game ergibt, hat sich die Anzahl der hierzulande tätigen Gamesfirmen im Zeitraum von 2018 bis 2024 fast verdoppelt. Waren es vor acht Jahren noch 524 Unternehmen, so waren es 2024 schon 948 (plus 81 Prozent). Der Jahresumsatz hat den Angaben zufolge um 22 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro zugenommen, die Mitarbeiterzahl stieg um 20 Prozent auf 14.800.