Seit über einem Jahr kämpft die Commerzbank gegen eine drohende Übernahme durch die Unicredit. Doch die sei aktuell wenig wahrscheinlich, meint Chefin Bettina Orlopp - und verweist auf den Aktienkurs.
Frankfurt/Main - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Instituts durch die italienische Großbank Unicredit derzeit für wenig wahrscheinlich. "Eine Transaktion ist kein Selbstzweck, sie muss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende Sinn ergeben und Wert schaffen. Das sehen wir auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht", sagte Orlopp der "Welt am Sonntag".