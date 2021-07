1 Die Filiale der Commerzbank in Freudenstadt bleibt bestehen. Foto: Müller

Die Commerzbank-Filiale in Freudenstadt bleibt erhalten. Sie gehört zu den rund 450 Standorten, an denen die Bank vor Ort für ihre Privat- und Unternehmerkunden bundesweit erreichbar sein wird.

Freudenstadt - Das Kreditinstitut will die Betreuung über Beratungscenter ausbauen und das bundesweite Filialnetz von aktuell 790 um insgesamt 340 Standorte reduzieren, davon 38 in Baden-Württemberg. Die Commerzbank habe ihr künftiges Filialnetz mit den Arbeitnehmervertretern besprochen und eine Einigung über die Standortplanung erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank.

"Die Filiale Freudenstadt ist ein wichtiger Standort für die Commerzbank. Daher bleiben wir auch weiterhin für unsere Kunden persönlich hier vor Ort, eine Schließung ist nicht geplant", so wird Niederlassungsleiter Johannes Nattler aus Karlsruhe zitiert. weiter. Wichtig sei Freudenstadt dem Kreditinstitut schon allein wegen seiner zentralen Lage. Der Standort habe ein großes Einzugsgebiet, erläutert Sprecherin Sandra Cobus. Die nächste Filiale ist derzeit in Rottweil. Sie soll aber geschlossen werden. "Uns geht es um ein zukunftsfähiges Filialnetz und ein komplett neues, an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiertes Geschäftsmodell", so Johannes Nattler weiter.

Laut Commerzbank-Sprecherin Sandra Cobus bleibt in Freudenstadt erst einmal alles unverändert. Zur künftigen personellen Ausstattung der Filiale, die von Silvio Dietel geleitet wird, könne man derzeit nichts Konkretes sagen. Darüber sei man mit den Arbeitnehmervertretern noch in Gesprächen. Fest steht, dass auch Kunden der Filiale in Freudenstadt alle digitalen Kanäle für die Beratung nutzen können. Die Filiale verliere für tägliche Bankgeschäfte bei Kunden immer mehr an Bedeutung, das Smartphone werde zum wichtigsten Kontaktkanal. Deshalb will die Commerzbank parallel zu den Filialschließungen mit dem Ausbau der persönlichen Beratung über Telefon, Video, Chat und E-Mail beginnen.

Beratung funktioniertauch am Telefon

Zusätzlich zu den Filialen Stünden den Kunden persönliche Ansprechpartner auch telefonisch zur Verfügung. "Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung ohne Filiale gut funktioniert und für den Kunden schnell, einfach und bequem ist. Unsere Strategie bleibt digital und persönlich, denn das persönliche Gespräch ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer Kundenbetreuung", betont Nattler.