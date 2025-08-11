Comedyfestival in Bad Dürrheim: Dave Davis entfacht ein Humor-Feuerwerk am Salinensee

Tag zwei des Comedyfestivals am Salinensee in Bad Dürrheim: Zu Gast war Comedypreisträger Dave Davis. Mit seinem einzigartigen Humor begeisterte er das Publikum.

Alarmstufe rot am Salinensee: Dave Davis, der sich selbstbekennende „Terrorist der Lebensfreude“, machte beim Comedyfestival gnadenlos zahlreiche Gefangene. Sein Esprit, gepaart mit intelligentem Wortwitz, war die hochexplosive Munition für permanent verschossene Lachsalven, mit der der Rheinländer das restlos amüsierte Publikum ganz eng um die Finger wickelte.

Tribüne und Sitzgelegenheiten des temporären Amphitheaters am Salinensee waren für die Samstagabendaufführung restlos ausverkauft. Mit 130 Personen wollten ihn gleich ein volles Prozent der Bad Dürrheimer Einwohner sehen, freute sich Dave Davis.

Als „Terrorist der Lebensfreude“ bekäme Davis bei einer Verurteilung wohl mildernde Umstände zugesprochen, denn er ist in Köln geboren. Die sprichwörtliche lebensfrohe und optimistische rheinische Lebensart, hat ihn wohl entscheidend in seiner Persönlichkeit (mit-)geprägt. Die Wurzeln des 52-jährigen liegen in Uganda, in welches seine Eltern unter der Herrschaft von Idi Amin aus Deutschland nach der Ausbildung nicht mehr zurückkehren konnten.

„Das Leben ist politisch geworden. Wir leben in spannenden Zeiten“, leitete Davis sein Programm ein und hinterfragte interaktiv das Publikum nach dem Unterschied zwischen Comedy und Kabarett. Gerne kalauerte er den Abend, indem er da und dort Fremdwörter falsch aussprach. Nonchalant sprach er ein Ehepaar im Publikum an und wollte wissen: „Wie lange sind sie schon lädiert?“ Auch mit Flachwitzen konnte er außerordentlich punkten.

Wortakrobat begeistert

Der Wortakrobat offenbarte sich scheinbar auch linksgrüner Politik zugewandt. Er plädierte für eine Tempobeschränkung auf 130, hinterfragte aber zugleich: „Was für eine Geschwindigkeit soll dann außerorts gelten?“

In der gastgebenden Kur- und Bäderstadt wurde von ihm zusätzlich brisant aufgezeigt, dass sich statistisch gesehen 70 Liter Urin in einem deutschen Schwimmbad befinden würden, indes: Nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, dass diesen in einem Becken Hunderttausende Liter kräftig verdünnen.

In seinem Humor-Feuerwerk kam er natürlich auch auf den Kölner Karneval zu sprechen. Beim Auftritt im Zentrum der schwäbisch-alemannischen Narretei ließ er sich vom Publikum zunächst den Begriff „Fasnet“ erklären. „Muss wohl hier etwas mit Schnelligkeit zu tun haben“, leitete er logisch her. Er berichtete von einer Spritztour durch eine karnevalistische Kölner Nacht mit allen schrägen Vorkommnissen, die der „Liebe Gott“ eigentlich verboten hat. Zum Liebesleben hatte er schon zuvor gemeint: „Lasst doch den Leuten die Freiheit, mit wem sie es machen wollen. Mann oder Frau, dass ist doch ziemlich Conchita Wurscht“. Im Laufe des Abends nahm er dabei immer wieder sich selbst und seine Hautfarbe auf’s Korn.

Konventionen brechen

Die „Zweieinhalbstundenhäftlinge“ wurden in die Nacht hinein obendrein noch schocktherapiert – mit einem Leitsatz, mehr Lebensfreude zu wagen, sich im Alltag nicht unterkriegen zu lassen und stattdessen mit frechem Humor Konventionen zu brechen. Mehrmals wurde von ihm gefordert: „Keine Schwäche zeigen, nicht rumjammern, denn: Die Restlaufzeit ist viel zu wertvoll, um sich etwa permanent auf niedrigem Niveau über Gendern aufzuregen“.

Dieser Aussage konnte nur der im Verlauf der sehr gelungenen und unterhaltsamen Vorstellung spät erschienene Vollmond noch einen kräftigen i-Punkt draufsetzen.