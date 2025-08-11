Comedyfestival in Bad Dürrheim: Dave Davis entfacht ein Humor-Feuerwerk am Salinensee

Tag zwei des Comedyfestivals am Salinensee in Bad Dürrheim: Zu Gast war Comedypreisträger Dave Davis. Mit seinem einzigartigen Humor begeisterte er das Publikum.
Alarmstufe rot am Salinensee: Dave Davis, der sich selbstbekennende „Terrorist der Lebensfreude“, machte beim Comedyfestival gnadenlos zahlreiche Gefangene. Sein Esprit, gepaart mit intelligentem Wortwitz, war die hochexplosive Munition für permanent verschossene Lachsalven, mit der der Rheinländer das restlos amüsierte Publikum ganz eng um die Finger wickelte.