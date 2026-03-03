Comedy-Vorpremieren: Der Herr Hämmerle ist jetzt cool

Neues Programm überzeugt auf Anhieb: Bei den Vorpremieren im Kesselhaus zeigt Bernd Kohlhepp, dass seine Paraderolle nichts an Frische verloren hat.
Die intensive Vorbereitung hat sich für Bernd Kohlhepp gelohnt: Das neue Programm „Escape Rooms – alles im grünen Bereich“ sitzt nicht nur, es kommt bei den Besuchern auch bestens an. Zumindest war das bei den beiden Vorpremieren im Kesselhaus in Trossingen der Fall, wo Kohlhepp als Herr Hämmerle sein neues Programm unter Livebedingungen testete, bevor am Freitag, 6. März, im Renitenztheater in Stuttgart offiziell Premiere gefeiert wird.