Comedy-Vorpremieren: Der Herr Hämmerle ist jetzt cool

Neues Programm überzeugt auf Anhieb: Bei den Vorpremieren im Kesselhaus zeigt Bernd Kohlhepp, dass seine Paraderolle nichts an Frische verloren hat.

Die intensive Vorbereitung hat sich für Bernd Kohlhepp gelohnt: Das neue Programm „Escape Rooms – alles im grünen Bereich“ sitzt nicht nur, es kommt bei den Besuchern auch bestens an. Zumindest war das bei den beiden Vorpremieren im Kesselhaus in Trossingen der Fall, wo Kohlhepp als Herr Hämmerle sein neues Programm unter Livebedingungen testete, bevor am Freitag, 6. März, im Renitenztheater in Stuttgart offiziell Premiere gefeiert wird.

Unsere Empfehlung für Sie Bernd Kohlhepp im Interview „Der Herr Hämmerle hat selten einen guten Plan“ „Escape Room – Alles im grünen Bereich“ heißt das neue Programm von Bernd Kohlhepp. Kurz vor den Previews spricht er über dessen Entstehung und die Kultfigur Herr Hämmerle. „Das waren zwei intensive, aber vor allem sehr schöne Abende“, zeigt sich Kohlhepp überwältigt davon, wie gut an den beiden Abenden im Kesselhaus alles funktioniert hat. Und auch Regisseurin Susanne Wassmann hat nur Lob für Tausendsassa Kohlhepp übrig: „Es ist schön zu sehen, dass das Programm funktioniert!“

Und das tut es: Bernd Kohlhepp schlüpft voller Energie in seine Paraderolle Herr Hämmerle und lässt von der ersten Minute an keinerlei Zweifel aufkommen, dass dieser schwäbische Schlauberger die Zuschauer in den nächsten zwei Stunden nicht in seinen Bann ziehen wird. Doch nicht nur als Kabarettist und Schauspieler zieht Kohlhepp alle Register, er brilliert auch als Sänger und präsentiert einen wohldurchdachten Mix aus Sprechtheater und Musikcomedy.

Auch wenn er hier ratlos scheint, Herr Hämmerle hat immer einen Plan. Foto: aha

Auch wenn es schon mehrere Programme mit und über Herr Hämmerle gibt, ist es wohltuend, dass es keinerlei Wiederholungen gibt. Will heißen: Das neue Programm bedient sich nicht an bisherigen Stücken. Bekannt sind lediglich die Protagonisten, seine Kumpane Sauter und Brodbeck, die Hämmerle durch seine Erzählungen begleiten und ihn immer wieder in teils aberwitzige Situationen bringen. Im Nu in die Herzen spielt sich auch Frau Schwertfeger, die kauzige Seniorin. Aber nicht nur die: Selbst Staubsauerroboter Harald ist mittlerweile aus dem Hämmerle-Kosmos nicht mehr wegzudenken.

Auch am Gesangsmikrofon trifft Bernd Kohlhepp immer den richtigen Ton. Foto: aha

„Escape Rooms – Alles im grünen Bereich“ ist keine Aneinanderreihung platter Gags, sondern hat von Anfang bis Ende einen roten Faden, an dem sich Herr Hämmerle alias Bernd Kohlhepp geschickt entlang spielt. Keine Angst, der völlig außer Kontrolle geratene Besuch im Escape Room ist nur eine Episode – Herr Hämmerle nimmt seine Besucher unter anderem auch mit ins Staatstheater, auf Kreuzfahrt „Paradise Escape“ oder einfach nur zu sich nach Hause. Und auch wenn Herr Hämmerle ab jetzt besonders cool sein will und sich nur noch „H!“ nennt, bleibt er doch ganz der Alte: liebenswert, bruddlig, charmant und vor allem unterhaltsam.