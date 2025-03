Comedy-Star live erleben: „Das war ein Scheitelpunkt meines Lebens“

1 Bastian Bielendorfer hat viel zu erzählen – nicht nur auf der Bühne. Foto: Lena Heckl

Der Comedian Bastian Bielendorfer verrät im Gespräch, wie schwer seine Kindheit als Lehrerkind wirklich war und gibt Einblicke in das, was die Besucher seiner aktuellen Show „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ erwartet. Wir verlosen Tickets für seine Show 22. März im Europa-Park in Rust.









In seinem neuen Programm „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ feuert Bastian Bielendorfer ohne Atempause zwei Stunden lang Vollgas-Comedy ab. Im Vorfeld seines Gastspiels am 22. März im Europa-Park in Rust haben wir uns mit dem 40-Jährigen unterhalten, dessen Auftritt in einer Quizshow vor 15 Jahren sein damaliges Leben komplett auf den Kopf stellte.