Im Rahmen des neuen Kulturprogramms der Stadt Hechingen wird am Dienstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr im Schwanen-Kino ein Vortrag von Dominik Kuhn stattfinden. Der bekannte Künstler wird über seine Kunstfigur „Dodokay“ sowie die „Legende vom schnellen Erfolg“ referieren.

2019 war Kuhn als Dodokay bereits in Hechingen zu Gast. Das städtische Kultur- und Tourismusbüro betont in einer Pressemitteilung, dass es sich bei der Veranstaltung diesmal nicht um eine Comedy-Show handelt, sondern um einen inspirierenden Vortrag, der einen Einblick in die Hintergründe der Kunstfigur gewährt.

Lesen Sie auch

Auf die Frage nach ihren Lebenszielen antworten viele junge Erwachsene heute, dass es ihnen wichtig ist, auf der Welt Spuren zu hinterlassen – „to make an impact“. Dominik Kuhn hat es geschafft: auch wenn er kein YouTuber ist, gilt er dennoch als YouTube-Urgestein. Unter dem Pseudonym „Dodokay“ wurde der Reutlinger 2006 mit seinen schwäbisch synchronisierten Filmchen schlagartig zum Internetphänomen.

Heute füllt er große Hallen mit seinen Comedy-Shows.In seinem Vortrag räumt Dominik Kuhn mit der Legende auf, dass ein Überraschungserfolg von selbst kommt.

Der Künstler und seine Figur „Dodokay“

Das neue Kulturkonzept der Stadt Hechingen, das Mitte des Jahres präsentiert wurde, orientiert sich an einem jährlich wechselnden Motto. Die Veranstaltung mit Dominik Kuhn ist Teil der Reihe, die sich dem Thema „zwei“ widmet, und beleuchtet unter anderem die Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Figur „Dodokay“. Die Veranstaltung verspricht eine spannende Reflexion über die Mechanismen des Erfolgs in der heutigen Medienlandschaft.

Der Eintritt kostet zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse Die Eintrittskarten sind unter Telefon 07471/42 59 oder 07471/40 71 erhältlich.