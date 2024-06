Am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, ist die nächste Comedy-Night im Theater am Turm in Villingen.

Nachdem die letzten Shows bereits nach wenigen Wochen ausverkauft waren, dürfen sich alle Comedyfreunde aus der Region auf tolle Künstler, bekannt aus Comedy-Formaten wie dem Quatsch Comedy Club, Night Wash und dem Fernsehen freuen.

Da am 12. Juli keine Spiele der Fußball-Europameisterschaft sind, rechnet der Veranstalter Julian Limberger wieder mit einem ausverkauften Theater am Turm.

Mit dabei sind: Berhane Berhane (Night Wash), Serkan Ates Stein (Night Wash) und Johannes Steuding (Quatsch Comedy Club). Moderator ist Julian Limberger.

Berhane Berhane

Berhane Berhane rockte zweimal die SAP-Arena mit seinen Kurzauftritten bei Bülent Ceylan. Nicht nur das Publikum, sondern auch Bülent selbst war mehr als begeistert: „Der Typ ist so geil!“ Sein aktuelles Programm „Deutscher als Du“ lässt wirklich keine Lacher offen, heißt es in der Ankündigung. Die großen Fragen unserer Zeit wie „Schafft der Beamte überhaupt irgendwas?“, „Kann ich als Afrikaner Beamter werden?“ oder „Wer überprüft denn überhaupt das Finanzamt?“ sind nur einige derer, die Berhane aus seinem einzigartigen Blickwinkel beleuchtet.

Serkan Ates Stein

Serkan Ates Stein behandelt in seinem Comedyprogramm den Alltagsstruggle einer digitalisierten Generation zwischen Spießertum und Smartphone. Seine Erziehung durch seine türkischstämmige Mutter, die ihn mit der Emma zum „Pascha des Monats“ geformt hat, nimmt er ebenfalls aufs Korn. Serkans Comedy destilliert das Komische aus dem Alltag, manchmal kindlich naiv, manchmal absurd, immer unterhaltsam, niemals dumm. Wohl pointiert, durchdacht und zum Lachen gemacht, heißt es in der Pressemitteilung.

Johannes Steuding

Johannes Steuding steht auf der Bühne und erzählt Dinge. Manchmal lachen Leute. Manchmal nicht. Keiner weiß so richtig, was passiert, wenn dieser Typ auf der Bühne steht. Erzählt er gute Witze, erzählt er schlechte Witze, erzählt er gar keine Witze und kommentiert sich einfach nur selbst oder sind das doch Selbstgespräche? Das Konzept ist, dass Johannes behauptet, kein Konzept zu haben, was wiederum ein ziemlich ausgeklügeltes Konzept ist, weil es dann so wirkt, als ob es kein Konzept gibt und alles in einer konzipierten Konzeptlosigkeit endet, heißt es in der Ankündigung.

Tickets

Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro/15 Euro über www.theater-am-turm.de.