Die Kultur hält wieder Einzug in die Expressguthalle

Comedy-Night in Schwenningen

1 Jan Preuß ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs – und am Donnerstag in der Expressguthalle in Schwenningen. Foto: Preuß

Endlich wieder Lachen in der Expressguthalle in Schwenningen heißt es am Donnerstag, 7. Oktober. Ab 20 Uhr gastieren dort Andreas Weber, Tobias Gnacke, Jan Preuß und Timur Turga.















VS-Schwenningen - In der Expressguthalle in Schwenningen findet am Donnerstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr nach einer fast zweijährigen Pause die Comedy-Night wieder statt. Die Zuschauer dürfen sich dieses Mal auf mehrere Künstler aus bekannten Comedy-Formaten wie TV Total, dem Quatsch Comedy Club, Night Wash und dem NDR Comedy Contest freuen, teilt der Veranstalter mit. Die Show findet unter den 3G-Regelungen (Schnelltest) statt. Mit dabei sind Andreas Weber (TV Total), Tobias Gnacke (Emmendinger Kleinkunstpreis), Jan Preuß (Quatsch Comedy Club) und Timur Turga (Quatsch Comedy Club).

Herausforderungen eines Single-Dads

Wäsche waschen, Essen kochen, Klamotten kaufen. Frauensache? "Ganz sicher nicht!", weiß auch Single-Dad Andreas Weber, der als frischgebackener Junggeselle vor den Herausforderungen der Erziehung zweier pubertierender Söhne steht. Er bietet der Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts. Mit durchaus kreativen Erklärungen präsentiert Weber eine Weltsicht, die mitunter mehr als nur zart nach Ausrede riecht. Er gewann zahlreiche Comedy-Preise wie den Mannheimer Comedy Cup. Im TV war er bereits unter anderem in folgenden Formaten zu sehen: RTL Comedy Grand Prix, TV Total (Pro7), Quatsch Comedy Club (Sky1), NDR Comedy Contest, Nightwash (One) und 2019 hatte er im SWR ein 45 Minuten dauerndes Special mit seinem Soloprogramm.

Gewinner des Kleinkunstpreises

Jan Preuß steht seit nunmehr zehn Jahren auf den Stand-Up-Bühnen des Landes und ist gern gesehener Gast bei bekannten Comedyshows wie dem Quatsch Comedy Club. Jan Preuß ist Gewinner des Kleinkunstpreises "Die Sau von Nördlingen" im Jahr 2020. Etabliert hat der Kölner sich in der Comedyszene mit seiner eigenen Hörsaal-Comedy-Show, zu der regelmäßig 800 Zuschauer nach Wuppertal kamen. Heute moderiert der junge Comedian mehrere Comedy-Formate in Deutschland und ist zudem in Österreich und der Schweiz mit seinem neuen Programm "(V)Erzieher – völlig unerzogen" unterwegs. Dabei nimmt er das Leben und Arbeiten als Erzieher aufs Korn.

Ohne Sehkraft, aber mit Fantasie

Seit einigen Jahren sieht Timur Turga die Welt mit anderen Augen. Fast blind und mit Blindenstock bewaffnet, erzählt er humorvoll über seine Begegnungen im Alltag. Da wird er gerne mal von hilfsbereiten Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie mit Bildern in seinem Kopf, die er auf der Bühne beschreibt und damit seine Anekdoten schmückt. Mit viel Ironie erzählt er über Alltägliches: Er baut seinen nervigen Wecker um, rettet die Pandabären vom Aussterben und erzählt von seinem ehemaligen Job als Kinderpfleger.

Vielseitiges Multitalent

Will man Tobias Gnacke in eine Schublade stecken, braucht man eine ganze Kommode. Es ist einfach nicht möglich das Multitalent einzuordnen. So bewegt sich sein Programm zwischen Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltungsshow. Tobias Gnacke parodiert Prominente, fiktive Charaktere, quatscht aus dem Bauch mit Klappmaulpuppen und erzählt mit einem Augenzwinkern aus seinem Leben als Mann und Vater. Dabei wechselt er locker zwischen den unterschiedlichsten Instrumenten. 2016 gewann er den Publikumspreis beim Emmendinger Kleinkunstwettbewerb und kam 2019 ins Finale des Hamburger Comedy Pokals.

Karten und Regeln

Die Moderation des Abends übernimmt Veranstalter Julian Limberger. Der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Tickets sind unter www.eventbrite.de erhältlich. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung die 3G-Regel sowie Maskenpflicht. Eine kostenlose Teststation steht vor der Expressguthalle bereit.