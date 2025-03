Die Zuschauer – darunter viele Leser des Schwarzwälder Boten und der Neckarquelle aus der ganzen Region – waren nach gut zweistündiger Show komplett aus dem Häuschen.

Gerade hatten sie eine Symbiose erlebt, die kaum überraschender hätte sein können: Bernd Kohlhepp alias „Herr Hämmerle“ im froschgrünen und Nils Strassburg als „King of Rock’n’Roll“ im paillettenbesetzten Anzug stellten das Publikum schon rein optisch vor Herausforderungen für die Lachmuskulatur.

Lesen Sie auch

Was die beiden dann ablieferten, muss in die Geschichte der Musikcomedy eingehen. Der „Hämmerle aus Bempflingen“ kalauerte sich gleich zu Beginn zunächst in altbewährter Manier in die Herzen der Zuschauer mit Geschichten über seine Ehefrau („Sie sagt, sie habe fünf Kilo verloren. Ich sage: Du wirst sie schon wiederfinden. Schau doch mal im Pfundbüro“) und seine mehr oder weniger „säckelhaften“ Freunde.

Ein grünes Wunder

Doch dann singt er und wer bisher nicht wusste, mit welch gewaltiger Stimme Bernd Kohlhepp gesegnet ist, erlebte sein blaues, pardon: grünes Wunder. Da sang einer wie Elvis – wenngleich auf schwäbisch. Aus „Always on my mind“ wurde „G’sagt, doch nit g’moint“, aus „Crying in the chapel” die Fahrradgeschichte „Schreien wegen meinem Göppel“.

Dabei nimmt Hämmerle charmant Kontakt auf zu den Personen in der ersten Reihe, bald kennt er ihre Namen und bezieht sie ins Programm ein. Viel bejubelt wird seine Version von Presleys „Falling in Love“, die er mit „Gerda aus Butzenbach“ betitelt und darin alle besagten Namen, passend gereimt, wiedergibt.

Die kleine Geschichte von einem von ihm provozierten Unfall im Kreisverkehr ist die Überleitung zu seinem „traffic enemy“, der sich als der zweite Star des Abends herausstellt. Nils Strassburg erscheint – schillernd und stimmgewaltig, hüftschwingend und angeschmachtet von den Damen im Publikum. Auch Hämmerle ist überwältigt, gleichzeitig jedoch nagt an ihm die Eifersucht auf den charismatischen Mann neben ihm, was er herrlich gestikulierend und Grimassen ziehend visualisiert, während Elvis den „Teddy Bear“ besingt.

Publikum lacht Tränen

Tränen lacht man bei der Verständigung der beiden. Hier der Schwabe im breitesten Dialekt, dort der amerikanisches Kaugummi-Englisch nuschelnde Weltstar. Schließlich kommt es zum Duett mit Dolly Partons „I will always love You“ – ein musikalischer Ohrenschmaus.

„In the Ghetto“ und „Love me tender“ dürfen an diesem Abend freilich auch nicht fehlen und Hämmerle mutiert zum – sichtlich angepissten – Träger der vielen bunten Schals, die der schmalzlockige Strassburg großzügig ans weibliche Publikum verteilt.

Apropos „angepisst“: Hämmerle wünscht sich ein weiteres Duett mit seinem Idol, in dem ein „Pisserman“ vorkommen soll, was sich dann aber als der Song „Suspicious Mind“ herausstellt. Danach lässt er sich ein Autogramm geben, das er als geiziger Schwabe für ein Schuldeingeständnis seines Verkehrsgegners zu missbrauchen ansetzt.

Spätestens jetzt wäre der Knaller gewesen, dass der im Landkreis Böblingen aufgewachsene Nils Strassburg, der seinen Gastgeber beim Betrugsversuch erwischt, diesen im breiten Schwäbisch zur Rede stellt. Doch diesen Gag bleibt das Duo schuldig, Nicht aber einen grandiosen Musikabend, der seinesgleichen sucht.