Comedy: Luke Mockridge baut Skandal um Behinderten-Witze in Show ein

2 Mockridge steht zum ersten Mal seit dem Skandal um Behindertenwitze auf einer deutschen Bühne Foto: Matthias Balk/dpa

Seine verunglimpfenden Aussagen über Behindertensportler brachten Luke Mockridge viel Kritik ein. Nun hat er den Vorfall in seiner neuen Show verarbeitet.









München - Bei seiner ersten Show in Deutschland seit seinen verunglimpfenden Aussagen über Behindertensportler hat Comedian Luke Mockridge den Skandal gleich mehrfach in Liedern und Gags aufgegriffen. Bei der Vorstellung seines neuen Solo-Programms in München sang er beispielsweise: "Ich weiß, ich hab' Scheiße gebaut, ihr habt mir viel mehr zugetraut." Zugleich beklagte er, dass sich alle von ihm abgewandt hätten, nachdem er "für Behinderten-Bashing" bekanntgeworden sei - um dann mit viel Rückendeckung vom Publikum zu betonen: "But I'm back again!" ("Ich bin wieder da!")