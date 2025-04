Comedy in VS mit Roberto Capitioni: So erotisch sind Routenplaner

So erotisch sind Routenplaner

Comedy in VS mit Roberto Capitioni

1 Gestenreich wirbelte Roberto Capitoni über die Bühne der Neckarhalle in Schwenningen. Foto: Rainer Bombardi

„Italiener leben länger, auch in Villingen-Schwenningen“, ist die Erkenntnis aus einem Programm, das der Stand-up Comedian Roberto Capitoni in der Neckarhalle in Schwenningen aufführte.









Der deutsche Italiener oder italienische Schwabe brillierte am Neckar mit einem Programm, in welchem er mit seiner Multinationalität begeisterte. Der Stand-up Comedian kombinierte in einem Wechselspiel die Eigenschaften der Schwaben mit jenen der Italiener und hob die deutlichen Unterschiede beider Volksstämme hervor.