Ihr neues Programm „Jetzt hat’s gschnacklt...“ stellt die Powerfrau am Donnerstag, 21. November, in der Stadthalle vor. Abonnenten des Schwarzwälder Boten zahlen weniger Eintritt.

Es ist freche, authentische Comedy, die mitten ins Herz trifft!

Doris Reichenauer von Dui do on de Sell gastiert mit ihrem neuen Programm „Jetzt hat’s gschnacklt...“ in Sulz und Villingen.

Die Powerfrau Doris Reichenauer – bekannt durch Dui do on de Sell – feiert mit ihrem neuen Programm „Jetzt hat’s gschnacklt...“ Premiere in Sulz und Villingen.

Schonungsloser Blick des Alltags

Von den kleinen Katastrophen bis zu den großen Triumphen des Lebens nimmt sie alles ins Visier und bringt das Publikum vor Begeisterung zum Brüllen.

Mit einem schonungslosen Blick auf den Alltag serviert Doris Reichenauer dem Publikum Geschichten, die so echt sind, dass man meinen könnte, sie hat in das heimliche Tagebuch jedes Einzelnen geschaut.

Die Abenteuer kommen noch!

In der Zeit nach der Lebensmitte bleibt nicht nur Platz für Ruhe, sondern auch für einen humorvollen Rückblick auf die wilden Jahre. Denn wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was man im Laufe der Zeit eigentlich alles erreicht hat?

Und wie wunderbar ist das Gefühl, wenn man realisiert, dass das, was man zum Beispiel als Eltern weitergegeben hat, angekommen ist und Wurzeln geschlagen hat.

Aber halt, bevor der Nostalgie Tür und Tor geöffnet werden, das Leben ist noch lange nicht vorbei. Mit einem charmanten Augenzwinkern bringt Doris Reichenauer ebenso die Vorfreude auf all die kommenden Abenteuer auf die Bühne.

Scharfsinniger Humor

Das Publikum wird sich in vielen Lebenssituationen wiedererkennen und sich dabei ertappen, herzlich über sich selbst zu lachen.

Fans von Doris Reichenauer wissen: Ihr Humor ist so scharf wie ihr Verstand und so frech wie ihre Pointen. „Jetzt hat’s gschnacklt...“ verspricht einen Abend, bei dem kein Auge trocken und kein Zwerchfell untrainiert bleibt.

Abo Bonus über Tickethotline

Doris Reichenauer kommt am Donnerstag, 21. November, in die Stadthalle im Backsteinbau nach Sulz sowie am Donnerstag, 9. Januar 2025 in die Neue Tonhalle nach VS-Villingen.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Einlass hingegen schon ab 18.30 Uhr

Der reguläre Preis beträgt 29,90 Euro, für Abonnenten des Schwarzwälder Boten hingegen nur 27,90 Euro. Der Abo Bonus-Vorteilspreis kann allerdings nur über die Tickethotline unter 07423/787 90 gebucht werden.

Tickets gibt es sowohl bei der Schwarzwälder-Bote-Tickethotline oder online unter www.schwabo.de/tickets.