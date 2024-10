Das Theater im Deutschen Haus hat für das nächste Gastspiel einen Künstler aus der Region gewonnen: Am Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr ist Sebastian Schnitzer zu Gast.

Mit seinem Debutprogramm hat er in der Neuen Tonhalle in Villingen im frühen Sommer eine vielumjubelte Premiere gefeiert. Der Tausendsassa aus dem Schwarzwald gastiert mit seinem ersten Solo-Comedy-Programm jetzt auch in St. Georgen.

Viele Facetten

Ob als designierter Kolumnist, kreativer Kleinstkünstler oder lächelnder Barpianist – der unter dem „Helene-Fischer-Syndrom“ leidende Bühnenkünstler ist bekannt, beliebt, begehrt.

Das Zehnfingersystem auf dem Klavier beherrscht er während seiner Bühnenunterhaltung genauso fließend wie die akrobatische Zunge. Seine Lieder schöpfen aus dem Leben eines Berufsmusikers, Vaters, Sohnes und Ehemanns auf dem Land. Mit einem Hang zur Situationskomik, der Leidenschaft für Handgemachtes und der Liebe zu seiner wolkenverwöhnten Heimat verspricht der grobe Schnitzer ein feines Potpourri guter Unterhaltung.

Hier gibt es Tickets

Der Vorverkauf für den Abend hat bereits begonnen und viele Plätze sind bereits belegt – wer den Abend nicht verpassen möchte, sollte sich daher zügig seine Eintrittskarte sichern. Das Team des Freundeskreises sorgt für die Bewirtung der Gäste.

Der Eintritt zum Musikcomedyabend kostet 17 Euro zuzüglich Systemgebühr, Mitglieder des Freundeskreis erhalten einen Euro Ermäßigung, Schüler zahlen 15 Euro. Karten sind sowohl bei der Vorverkaufsstelle Hoppe als auch über den Ticketshop verfügbar, Restkarten an der Abendkasse ab 19.30 Uhr. Das Theaterteam freut sich auf alle Besucher, die den Weg in das „Deutsche Haus“ finden, um Kultur vor Ort zu genießen.