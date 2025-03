Comedy in Schramberg: Beste Unterhaltung mit charmanten Frechheiten

Comedy in Schramberg

1 Florian Wagner unterhielt das Publikum mit Witz und Charme, aber auch Nachdenklichem. Foto: Baumgartner

Mit einem „absichtlich richtig schlechten Lied – einfach mal, um die Erwartungshaltung runterzuschrauben“ begann Pianist, Komponist und Sänger Florian Wagner seinen Auftritt im Rahmen des Schramberger Theaterring-Programms in der Szene 64.









Doch damit heizte er die Spannung auf „Funk You mit Klavier und Comedy“ nur noch richtig an. Denn das offenbar schlechte Lied war große Kunst: Harmonie gleich gekonnte Fehlanzeige bei Rhythmus, Takt, Melodie oder Text mit „nervigen Wiederholungen und nervigen Wiederholungen und nervigen Wiederholungen“ bis zum Abwinken. Damit war Wagners Können am Klavier und beim Gesang schon mal eine Ansage mit Niveau.