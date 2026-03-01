Comedy in Porsche-Arena: Ralf Schmitz macht Fans zu Stars – „Mir tun die Wangen weh vom Lachen“

So war der Auftritt von Ralf Schmitz in Stuttgart: Bei „Schmitzfindigkeiten“ begeistert der Komiker vor allem, wenn er mit Besuchern interagiert. Einige werden dabei zu Bühnenhelden.
Wer Ralf Schmitz, den quirlig-aufgedrehten Komiker, das schnellsprechende Energiebündel, aus dem Fernsehen kennt, könnte in der Porsche-Arena am Samstagabend zunächst enttäuscht sein. Der Ton bei seinen „Schmitzfindigkeiten“ in der nahezu ausverkauften Halle ist nicht gut abgestimmt, und die Videowand zeigt ihn zwar größer – aber mit leichter Verzögerung. Doch Ralf Schmitz lässt das schnell vergessen, er sucht und findet die Nähe zum Publikum. Nicht nur in den ersten Reihen, er wetzt auch bis zum anderen Hallenende und entlockt Besuchern Dinge, die bis dato vielleicht nicht mal deren Umfeld wusste.