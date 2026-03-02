Comedy in Mundelfingen: Programmfinale beim Am-Vieh-Theater

In Italien, wo sich während der vergangenen Wochen die Wintersport-Elite zu Olympia traf, gehörten sie immer wieder ins Bild: Massenstarts. Und jetzt wird’s in der Schwarzwald-Baar-Region laut einer Mitteilung noch einmal einen solchen Dammbruch zum Erfolg geben. Allerdings im Verborgenen. Das Ziel: die seit 1997 stets restlos ausverkauften Tickets für die Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne „Am-Vieh-Theater“.

Eintrittskarten zu ergattern Am Samstag, 7. März, fällt um 12 Uhr die Startflagge für den Online-Kartenverkauf von etwa 3000 Tickets für die Frühlings- und Herbststaffel des aktuellen Programms „Klar Schiff!“ auf der Website www.am-vieh-theater.de.

Am Tag vor der Landtagswahl entscheidet der Zufall darüber, wer bequem von zu Hause aus beim Online-Ticketverkauf zum Gewinner wird für die Eintrittskarten zum Preis von 29 Euro für die Kultbühne, in der nach der Herbststaffel 2026 der Vorhang fällt, für die elfte Programmauflage seit Gründung.

Denn ab 2027, so kündigte das Quintett der Wochenend-Komödianten an, soll das Dutzend neuer Produktionen voll gemacht werden. Dass sich aus der Stammtisch-Idee Mitte der 1970er-Jahre ein solches Erfolgsphänomen entpuppen würde, habe man „damals nie gedacht“, erinnert sich Kurt Kammerer. Die überzeugendste Note stellen die über hunderttausend Besucher aus, die sich zur wiederkehrenden Fan-Familie verheiratet haben. Und welche den Abenden in der rustikalen Mundelfinger Festhalle bei Vesperteller und ganz spezieller Klamauk-Inszenierung applaudieren.

Online statt Schlange stehen

Eintrittskarten zu ergattern, hat einst Durchhalte-Qualitäten verlangt, in der hunderte Meter langen Warteschlange am Vorverkaufsschalter. Inzwischen ist ein bequemer Bypass zum Kauf-Erfolg gelegt, mit dem Online-Angebot. Dort können die Interessierten jetzt einen Wunschtermin für die 20 Vorstellungen zwischen dem 10. April und 16. Mai oder im Herbst vom 23. Oktober bis 28. November auswählen und erhalten die Tickets zugeschickt.

