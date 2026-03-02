Comedy in Mundelfingen: Programmfinale beim Am-Vieh-Theater

Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne startet in die nächste Staffel. Etwa 3000 Karten werden am Samstag online verkauft.
In Italien, wo sich während der vergangenen Wochen die Wintersport-Elite zu Olympia traf, gehörten sie immer wieder ins Bild: Massenstarts. Und jetzt wird’s in der Schwarzwald-Baar-Region laut einer Mitteilung noch einmal einen solchen Dammbruch zum Erfolg geben. Allerdings im Verborgenen. Das Ziel: die seit 1997 stets restlos ausverkauften Tickets für die Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne „Am-Vieh-Theater“.