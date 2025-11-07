Comedy in Freudenstadt: Sybille Bullatschek sorgt für Lachsalven – und bringt Zuschauer zum Nachdenken

Im voll besetzten Kurtheater Freudenstadt sorgte Sybille Bullatschek mit ihrem Ein-Frauen-Stück „Pfläge lieber ungewöhnlich“ für überaus heitere und zugleich tiefgründige Momente.
Über einen in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlichen Theaterabend freuten sich am Donnerstagabend die Besucher im Kurhaus. Einerseits sorgte Sybille Bullatschek mit ihren herrlichen Milieustudien in und um das „Seniorenheim Sonnenuntergang Pfleidelsheim“, mit skurrilen Episoden und originellen Pointen aus dem „Pflägealltag“ und den dazu passenden Song beim Publikum für wahre Lachsalven.