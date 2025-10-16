Comedy in Ettenheim: Frank Fischer begeistert mit „Gagaland“ im Kulturkeller

Comedian Frank Fischer gastierte zum vierten Mal im Ettenheimer Kulturkeller und sorgte mit seinem Programm für viele Lacher.
Der alte Gewölbekeller unter der ehemaligen Winterschule in Ettenheim füllte sich wieder einmal, als Comedian Frank Fischer sein neues Programm „Gagaland“ zum Besten gab. „Gaga“ meint dabei: Etwas vertrottelt, verstandesmäßig „nicht ganz richtig im Kopf“ zu sein. Solchen Menschen war Fischer in seinen mittlerweile 20-jährigen Bühnenerfahrung offenbar ziemlich häufig begegnet – wenn er die schrägen Typen denn nicht doch gelegentlich nur erfunden hatte.