Comedy in Dornhan: Alptraum ohne Erwachen

Familie, Alltagsszenen, Skurriles – bei seinem Auftritt im KKF-Programm schöpft Quichotte aus dem Vollen. Im Dornhaner Farrenstall findet er aber auch Worte, die sprachlos machen.
Mit seinem Programm „Alles echt“ spannte Comedian und Autor Quichotte einen ebenso unterhaltsamen wie abwechslungsreichen Bogen zwischen Stand-up-Comedy, Musik, Freestyle-Rap und den semantischen Fallstricken der deutschen Sprache. Mühelos wechselte er dabei zwischen federleichtem Humor und ernsteren Zwischentönen. Das Publikum von KKF – Kunst und Kultur im Farrenstall – ließ sich von Beginn an mitreißen und dankte dem Künstler bis in die Zugaben hinein mit viel Applaus.