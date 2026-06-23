Comedy in Dornhan: Alptraum ohne Erwachen

Familie, Alltagsszenen, Skurriles – bei seinem Auftritt im KKF-Programm schöpft Quichotte aus dem Vollen. Im Dornhaner Farrenstall findet er aber auch Worte, die sprachlos machen.

Mit seinem Programm „Alles echt“ spannte Comedian und Autor Quichotte einen ebenso unterhaltsamen wie abwechslungsreichen Bogen zwischen Stand-up-Comedy, Musik, Freestyle-Rap und den semantischen Fallstricken der deutschen Sprache. Mühelos wechselte er dabei zwischen federleichtem Humor und ernsteren Zwischentönen. Das Publikum von KKF – Kunst und Kultur im Farrenstall – ließ sich von Beginn an mitreißen und dankte dem Künstler bis in die Zugaben hinein mit viel Applaus.

Den Abend im Bürgersaal eröffnete Quichotte mit seinem Song „Nichts gefakt“. Gleich zu Beginn nahm er das Dornhaner Wappen mit dem Hahn auf Dornen humorvoll unter die Lupe und bescheinigte ihm eine erstaunliche Treffsicherheit – ganz im Gegensatz zum Wappen von Darmstadt.

Thementopf Familienalltag

Anschließend ließ er das Publikum immer wieder an Begebenheiten aus seinem Familienalltag teilhaben. Mit großer Selbstironie berichtete er von seinem Alltag als Hausmann und Familienvater. Dabei lieferten ihm auch die Einschulung seines jüngsten Sohnes oder die Vorlieben seiner beiden Söhne – etwa für Einhornkleider mit bunten Pailletten – reichlich Stoff für humorvolle Anekdoten. Für weitere gelungene Pointen sorgte der Postbote, der mit der Rollenverteilung in Quichottes – mit bürgerlichem Namen Jonas Klee – Haushalt offensichtlich seine Mühe hat.

Dann war lesen angesagt: In urkomischen Szenen verarbeitet der sympathische 42-Jährige in den „Lieblingsbäcker“-Büchern die skurrilen Begegnungen zwischen einem mürrischen, sprachlich versierten Bäcker, der Smalltalk konsequent verweigert, und einer ebenso fordernden wie sprachlich unbeholfenen Kundschaft.

In diesen Begegnungen verwandelt sich alltägliche Sprache in kommunikative Missverständnisse und absurde Wortwechsel. Mit spontaner Dichtkunst aus vom Publikum vorgeschlagenen Worten wie Gsälz, Zitzmannsbrunnenbachtal, Hydrokultur oder Sonnenschirm zeigte der geborene Kölner seine spontane Kreativität im Rapperstil und lief zur Hochform auf.

Doch Quichotte zeigte sich auch ernst: Er las einen Facebook-Kommentar über ertrinkende Flüchtlinge mit Fotos, auf denen Haie und Kinder abgebildet sind, mit der zynischen Bezeichnung „Frühstück im Mittelmeer“, und warf einen kopfschüttelnden Blick auf die Gleichgültigkeit vieler Menschen. Auch die momentane Weltpolitik ließ er nicht unerwähnt. Gern wäre Quichotte aus einem Alptraum aufgewacht – doch es war „Alles echt“.