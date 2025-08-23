Comedy Haus in Weil: Vier Stand-Up-Comedians

Nachdem die Premiere des neuen Formats ausverkauft war, geht die neue Veranstaltungsreihe mit Marvin Hoffmann, Josepha Walter, Simon Pearce und Yannick de la Pêche in die zweite Runde.
Fans kennen sie von Youtube, aus dem Fernsehen oder von Social Media wo einige von ihnen Millionen Aufrufe verzeichnen können. Am 26. September kommen Marvin Hoffmann, Josepha Walter, Simon Pearce und Yannick de la Pêche in die 3-Länder-Stadt. Dann präsentiert das Kulturamt unter dem Namen „Comedy Haus“ erneut einen Abend, an dem vier Künstler jeweils ein halbstündiges Set darbieten.