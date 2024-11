Comedy-Festival Freudenstadt: Erbarmungslos witzig und herrlich ehrlich

In Freudenstadt werden die Lachmuskeln zum Jubiläum trainiert. Die Veranstalter versprechen am 19. Januar 2025 „einen unvergesslichen Abend voller Humor, Satire und Kabarett“.

Mit einem Lachen in das neue Jahr starten – auf das können sich die Besucher des Comedy-Festivals in Freudenstadt freuen. Mit unterschiedlichem Humor wird am Sonntag, 19. Januar 2025, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) das Theater am Kurhaus eingeheizt. Die Stadt Freudenstadt und der Schwarzwälder Bote laden zum fünfjährigen Bestehen der Veranstaltung ein und versprechen „einen unvergesslichen Abend voller Humor, Satire und Kabarett“. Durch den Abend führt Moderatorin und Comedy-Ass Doris Reichenauer. Sie und diese drei Showacts wollen die Besucher in Freudenstadt verzaubern:

Frl. Wommy Wonder Seit mehr als 40 Jahren sei Frl. Wommy Wonder Baden-Württembergs Aushängeschild in Sachen „Kabarett & Travestie“ und bedient dabei allabendlich die Klaviatur der großen Gefühle. „Ihr Programm ist ein bunter Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson und bietet dabei Unterhaltung mit Haltung für Herz, Hirn und Zwerchfell“, heißt es in der Ankündigung. „Wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig.“ Das Motto lautet:„Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden!“

Tina Häussermann Die Kabarettistin und Comedienne Tina Häussermann „feuert Abende voller Sahnehäubchen auf die Bretter der Kleinkunstszene“. Blitzgescheit und albern, bierernst und saukomisch, mit Karamba und Karacho erklärt die Sängerin und Pianistin dem Publikum die Welt. Mit Resilienz, Komik und Empathie zeigt sie, dass das kleine Glück schon der Moment sein kann, in dem die Kinder in ihren Zimmern selbst in die alte Pizza auf dem Boden treten.

„Sie weiß ganz genau, warum Klimawandel und Klimakterium nicht nur die ersten zwei Silben gemeinsam haben und warum man auf der Suche nach dem großen Glück statt Konfetti lieber gleich den ganzen Locher schmeißt“, so die Ankündigung. Gemeinsam mit dem Publikum jubelt, plaudert und singt die Trägerin des Deutschen Kabarettpreises und des baden-württembergischen Kleinkunstpreises. Oder wie die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt: „Wouw! Was für eine Power diese Frau im Laufe eines Abends entwickelt. Das Publikum wollte die Kabarettistin erst nach drei Zugaben von der Bühne lassen.“

Markus Zipperle „Wenn er die Bühne betritt, werden die Lachmuskeln maximal gefordert. Die hohe Kunst der Komik scheint Markus Zipperle ganz leicht zu fallen und gleichzeitig hat er diese bis auf´s Äußerste perfektioniert“, so die Veranstalter. Stets mit einem schelmischen Grinsen trete er auf die Bühne, was allen Besuchern von Beginn an zeige: Man darf sich auf einiges gefasst machen.

Seit mehr als 20 Jahren tourt er durch das Land und unterhält sein Publikum. Markus Zipperle ist nicht nur schwäbischer Comedian, sondern auch Schauspieler, Regisseur, Säger und Synchronsprecher. So führt er unter anderem seit 1999 in der Ebersbacher Theaterscheune Regie und ist seit 2020 Synchronsprecher vom Format „Äffle & Pferdle“.

Auch bekannt als „schwäbische Saugosch“ variiert der stimmgewaltige Comedian bei seinen Auftritten zwischen Improvisationen, Stand-Up-Comedy, Witzen und schwäbischen Gesangsnummern. „Markus Zipperle ist erbarmungslos witzig und herrlich ehrlich.“

Karten sind ab 38,90 Euro unter https://schwarzwaelder-bote.reservix.de/ erhältlich.

