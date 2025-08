Die Kur- und Bäder GmbH hat sich mal wieder ein neues Format einfallen lassen: Das erste Comedyfestival in Bad Dürrheim ist am Wochenende.

Roberto Capotino, Dave Davis und Comedy-Slam-Kabarett, Stand-Up & Musik: Von Freitag 8. bis Sonntag 10. August wird an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm angeboten.

Bekannte Comedians werden in unterschiedlichen Formaten ihre Shows darbieten. Dazu wurde bereits der technische Aufbau auf der Seebühne fertiggestellt. Eine aufsteigende mobile Tribüne bietet dem Publikum einen wundervollen Blick auf die Bühne, mit der malerischen Kulisse des Salinensees im Hintergrund.

Geboten wird ein Open-Air-Event, das es so in der Region noch nie gegeben hat, versprechen die Organisatoren. Am Freitag, 8. August, startet das Comedyfestival mit „Roberto Capitoni’s Comedy Club“, moderiert von Roberto Capitoni persönlich, bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club, NightWash und Kölner Treff, sowie für seine Kolumnen in Deutschlands größtem Fußball-Magazin. Gemeinsam mit Boris Stijelja, der durch die Kulturen stolpert, dem Entertainer und Moderator Helmut Sanftenschneider. Johannes Scherer bekennender Morgenmuffel sorgt für einen humorvollen Auftakt und garantiert einen Abend voller Lacher.

Von Freitag bis Sonntag

Am Samstag 9. August zeigt Dave Davis seine brandneue Solo-Show „Life is live“. Eine Reise in die faszinierende Welt des Projekts „Leben“. „Das Leben ist ein herausforderndes Werkstück, das jeder mit Humor als treibende Kraft in ein einmaliges Meisterstück verwandeln kann“, sagt der zweifache Gewinner des Prix-Pantheon und Träger des Deutschen Comedypreises. Diese Erkenntnis durchdringt seine witzigen und ehrlichen Geschichten und Lieder, die Davis mit unbändiger Spielfreude darzubieten weiß. So wie das Leben auch Unerwartetes bereithält, interagiert Davis mit seinem Publikum mit verblüffender Spontanität. Zum Abschluss des Comedyfestivals am Sonntag 10. August wird ein Comedy Slam präsentiert, mit Kabarett, Stand-up und Musik. Moderiert wird der Abend von dem bekannten Elias Raatz.

Organisiert wurde das Festival von der Kur und Bäder GmbH mit Marvin Hack, Julia Veeser und Matthias Krebs. Für Bewirtung ist gesorgt und passend zum Comedyfestival wurde an allen drei Tagen sonniges und warmes Wetter vorhergesagt. Der Einlass an der Bühne am Salinensee ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 23 Euro Abendkasse 27 Euro, ermäßigt 25 Euro