Comedy Club in Rottweil: Mehr als 200 Zuschauer feiern Heinrich del Core und seine Überraschungsgäste

Mehr als 200 Besucher erlebten Heinrich del Cores ersten Comedy Club 2026 in Rottweil – mit Überraschungsgästen, Musik, bissigem Wortwitz und einem faszinierenden Finale.
Der erste Comedy Club im Jahr 2026 im Kapuziner hielt nicht nur für die Gäste Überraschungen bereit. Auch Gastgeber Heinrich del Core erlebte man mal kurz verblüfft, als er seinen Meister aus Zahntechniker-Zeiten im Publikum erspähte. Begeistert vom Tun seines Azubis sei der damals nicht gewesen, verriet Del Core. Gut, dass „Heini“ das Metier gewechselt hat – bei der Auswahl seiner Gäste für den Comedy Club jedenfalls bewies er wieder Fingerspitzengefühl.